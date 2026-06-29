Piano Operativo Comunale, Dringoli: “Il parere dell’ASL conferma la bontà dell’impostazione del POC”

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PISA- Il parere espresso dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica conferma l’impostazione del nuovo Piano Operativo Comunale di Pisa, evidenziando numerosi elementi di valutazione positiva sulle scelte urbanistiche adottate dall’Amministrazione comunale e formulando alcune raccomandazioni tecniche che saranno approfondite nel prosieguo dell’iter.

«Si tratta di un giudizio importante – dichiara l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli – che conferma la bontà dell’impostazione del Piano Operativo. L’ASL riconosce come positive proprio quelle scelte che abbiamo voluto inserire per rendere Pisa una città più resiliente ai cambiamenti climatici, più vivibile e più attenta alla qualità dell’ambiente urbano».

Tra gli aspetti maggiormente valorizzati dall’ASL figurano gli interventi previsti dal Piano per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Nella nota trasmessa al Comune viene infatti espressa una valutazione positiva sugli interventi del POC dedicati a questi temi, con particolare riferimento alle norme per il contrasto delle isole di calore, alle infrastrutture verdi e alla mitigazione termica esterna, raccomandandone una diffusione quanto più ampia possibile.

Il Piano introduce misure specifiche per incentivare la bioedilizia e l’efficienza energetica degli edifici, favorendo il corretto orientamento degli spazi abitativi, l’impiego di tecnologie ecoefficienti, la valorizzazione degli spazi esterni come parte integrante dell’edificio, la realizzazione di alberature per l’ombreggiamento e il raffrescamento naturale e, dove consentito, la realizzazione di terrazze a tasca per migliorare il comfort degli ambienti sottotetto.

Particolare attenzione è dedicata anche al sistema del verde urbano. Il POC definisce il verde come componente essenziale dell’equilibrio ecologico cittadino e promuove una rete costituita da parchi urbani, aree verdi di quartiere, corridoi ecologici, verde privato e aree di mitigazione lungo le infrastrutture, con l’obiettivo di compensare le emissioni climalteranti e migliorare il microclima urbano.

«Il parere dell’ASL – conclude Dringoli – esprime inoltre valutazioni positive sull’ampliamento delle aree verdi previste dal Piano, sulla realizzazione della passerella ciclopedonale tra il Parco delle Piagge e la Golena d’Arno, sugli interventi destinati a decongestionare il traffico cittadino, sul potenziamento della rete ciclabile e sull’introduzione di sistemi di mobilità sostenibile, come la tramvia e il rafforzamento dei collegamenti ferroviari».

Secondo l’assessore, le indicazioni e i suggerimenti tecnici contenuti nel parere rappresentano un contributo utile al perfezionamento del Piano.

«È però significativo – aggiunge – che proprio sui temi ambientali, sui quali sono state rivolte le principali contestazioni al POC, l’ASL riconosca il valore delle strategie adottate dall’Amministrazione e ne raccomandi, semmai, un’ulteriore estensione. Questo conferma che il nostro Piano guarda allo sviluppo della città con un approccio moderno, fondato sulla rigenerazione urbana, sulla sostenibilità e sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

Last modified: Giugno 29, 2026