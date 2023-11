Scritto da admin• 2:39 pm• Calcinaia, Cronaca, Pisa, Tutti

FORNACETTE – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre alle ore 2.40 in Via Dante Alighieri a Fornacette nel Comune di Calcinaia per un incendio ad un auto.



Malgrado il tempestivo intervento della squadra di Cascina, l’auto è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Calcinaia. Le cause sono in fase di accertamento.

