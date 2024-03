Un grande tifo spinge i nerazzurri verso la vittoria al “Tombolato”

Scritto da admin• 7:03 pm• Pisa SC

CITTADELLA – Seguito importante dei tifosi nerazzurri in quel di Cittadella. Non erano i numeri di Parma, ma comunque sugli spalti del “Tombolato” erano presente un numero cospicuo di supporters, 407 per la precisione, partiti di buona mattina dalla città della Torre Pendente, che hanno percorso i circa 320 km, per raggiungere la cittadina della provincia padovana.



di Maurizio Ficeli

Tante le auto private, oltre ai quattro pullman del Centro Coordinamento di Liana Bandini, della Gradinata di Alessio Pellegrini, del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi e del Club Autonomo di Marco e Andrea Giuntoli, in quanto non era presente Marco Pavolettoni, che, durante la gara con il Modena, aveva accusato un malore ed è dovuto stare a riposo. Ora sta meglio, e noi di Pisanews gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione. Presenti i gruppi della curva Nord che hanno fatto, come sempre, un grande tifo. Ad inizio gara è apparso uno striscione di monito per i giocatori “DOVETE LOTTARE PER UNA CATEGORIA DA SALVARE” mentre la rumba del tifo inizia imperterrita:”SIAMO QUI PER TE, DEVI VINCERE” inframezzata dallo sventolio di bandieroni,seguito da “NOI VOGLIAMO QUESTA VITTORIA”. La gara ristagna sul risultato di parità, ma il tifo nerazzurro è in vantaggio sul tifo locale “CANTO PERCHÉ TU SEI L’AMORE PIÙ GRANDE CHE C’È, COMBATTERÒ E LOTTERÒ E COME SEMPRE AL TUO FIANCO SARÒ”.

I nerazzurri provano a pressare in avanti e con loro salgono anche i decibel del tifo “FORZA NERAZZURRI CANTERÒ, SEMPRE AL TUO FIANCO IO SARÒ, CANTO, NON MI STANCO, FORZA GRANDE PISA FACCI UN GOL”. Purtroppo il risultato non si sblocca ed i tifosi cantano “BISOGNA VINCERE!”, per spingere l’undici di Aquilani al successo.”SONO CONTENTO SOLO SE VEDO VINCERE IL PISA, FORZA FORZA GRANDE PISA NON TI LASCEREMO MAI!! “è il refrain continuo dei sostenitori giunti dalla città della Torre Pendente. Si arriva al termine dei primi 45′ sullo 0 a 0 con i tifosi nerazzurri che cantano di continuo, urlando però alla squadra squadra” MERITIAMO DI PIÙ!”.



Inizia la ripresa ed i cori a sostegno dei nerazzurri vanno avanti” QUANDO IL PISA SCENDE IN CAMPO, FORTISSIMO BATTE IL MIO CUOR, ED IO CI PERDO LA VICE, PERCHÉ È IL MIO UNICO AMOR”.Brivido per un gol degnato dal Cittadella al minuto 8 ma c’è un fallo su un giocatore nerazzurro e il direttore di gara giustamente annulla, mentre l’incitamento dei tifosi prende ancor più vigore. “FORZA PISA LOTTA DA ULTRAS”. Il Pisa attacca più convinta ente andando vicino al vantaggio ed i tifosi fanno salire ancora i cori a sostegno dei propri beniamini. Ed al minuto 89 il Pisa previene al vantaggio con Barbieri facendo esplodere di gioia la Santabarbara del tifo nerazzurro. Tre punti preziosi ii chiave salvezza. Ed ora sotto con la Ternana!!

