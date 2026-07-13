“Un fiume di libri”, Cristina Acidini presenta in piazza Cavallotti il volume dedicato a Michelangelo

Written by Redazione• 2:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA-Per la prima volta un libro d’arte sarà al centro di un appuntamento della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”. Mercoledì 15 luglio, alle 21.15, sarà presentato il volume “Michelangelo”, scritto dalla storica dell’arte Cristina Acidini e pubblicato a maggio 2026 da Pacini editore.

Durante la serata, in piazza Cavallotti, l’autrice dialogherà con il professor Pietro Marani e con il fotografo Aurelio Amendola. Nell’occasione saranno proiettate numerose fotografie tratte dal volume, che arricchiscono il racconto dedicato a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento.

Genio assoluto della storia dell’arte, Michelangelo Buonarroti continua a parlare al presente attraverso opere che hanno segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo. Il libro ripercorre la sua straordinaria vicenda umana e artistica, dalle prime prove giovanili ai grandi capolavori che hanno reso immortale il suo nome.

Arricchito da un prestigioso apparato fotografico, il volume restituisce Michelangelo nella complessità della sua figura: scultore, pittore, architetto e poeta. Un artista inquieto e visionario, capace di trasformare il marmo, il colore e la parola in bellezza senza tempo.

Cristina Acidini, storica dell’arte italiana, è stata fino al 2014 soprintendente del Polo Museale fiorentino, che comprendeva allora 27 musei statali d’arte, tra cui la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli, il Museo del Bargello, il Museo di San Marco e le Cappelle Medicee.

Nel corso della sua attività ha promosso, progettato e diretto campagne di restauro, ampliamenti e riordinamenti museali, mostre in Italia e all’estero, studi e pubblicazioni. Tra i suoi contributi figurano scritti su Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, la famiglia Medici, i giardini storici, i musei americani e l’arte contemporanea.

Attualmente sta curando un prossimo numero della rivista “Buonarrotiana”, interamente dedicato alle battute di Michelangelo, spiritose e talvolta pungenti.

Last modified: Luglio 13, 2026