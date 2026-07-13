POC, Bruni: “Pacinotti, Mensa Martiri e Newroz non si toccano”

Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale (PD), a commento del question time presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale sul tema dell’aula studio Pacinotti e della Mensa Martiri. Nel corso della risposta, l’assessore Dringoli ha di fatto confermato la presenza, nel Piano Operativo Comunale, delle previsioni di abbattimento e sostituzione edilizia riguardanti questi spazi. Una conferma che rende ancora più fondate le ragioni della petizione promossa in questi giorni e sostenuta da migliaia di firme.

«La destra può insultare quanto vuole una mobilitazione che in pochi giorni ha raccolto migliaia di firme, ma non può cancellare il punto politico: nel Piano Operativo Comunale restano previsioni che rendono possibile la trasformazione dell’aula studio Pacinotti e della Mensa Martiri». Così Bruni interviene nuovamente sul POC e sugli spazi universitari e sociali al centro della petizione promossa in questi giorni.

Secondo il consigliere, sostenere che la decisione spetti all’Università significherebbe scaricare la responsabilità politica. «Il POC è lo strumento urbanistico del Comune: se una previsione viene inserita, il Comune sta scegliendo di renderla possibile. Se invece la maggioranza non vuole l’abbattimento o il cambio di funzione di questi spazi, faccia una cosa semplice: presenti un’osservazione, un emendamento, una modifica e cancelli quelle previsioni dal Piano».

Bruni richiama anche la notizia della presentazione, da parte del Rettore, di osservazioni finalizzate all’eliminazione delle sei possibilità di esproprio previste dal Comune, tra cui rientrerebbero anche le strutture interessate dalla petizione.

«Siamo contenti che l’Università chieda questa modifica – prosegue la nota – perché significa che anche l’Ateneo considera sbagliate alcune previsioni inserite dal Comune nel Piano Operativo Comunale. Riteniamo questo un passaggio importante da parte del Rettore, a tutela del diritto allo studio e degli spazi degli studenti e delle studentesse».

Per il consigliere, lo stesso ragionamento vale per il Newroz. «Pacinotti, Mensa Martiri e Newroz sono luoghi fondamentali per studenti, giovani, residenti e comunità cittadina. Non sono vuoti urbani da comprimere, spostare o sostituire con parcheggi».

Nel comunicato si contesta anche l’argomento secondo cui alcune previsioni sui parcheggi sarebbero precedenti all’attuale amministrazione. «Governare significa correggere le scelte sbagliate, non ereditarle e usarle come alibi. Se oggi il Comune conferma quelle previsioni nel nuovo POC, se ne assume la responsabilità politica».

Secondo Bruni, Pisa avrebbe bisogno di più aule studio, più mense, più spazi di aggregazione, più verde e più servizi pubblici, «non di meno spazi per gli studenti e più cemento».

«Se la maggioranza sostiene davvero che non ci sia alcun rischio – conclude la nota stampa– tolga dal POC ogni previsione di abbattimento, sostituzione edilizia o cambio di funzione per Pacinotti, Mensa Martiri e Newroz. Lo faccia nero su bianco. Noi continueremo a raccogliere firme e a sostenere le osservazioni al Piano. Pacinotti, Mensa Martiri e Newroz non si toccano».

Last modified: Luglio 13, 2026