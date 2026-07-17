Written by Luglio 17, 2026 11:56 am Calcinaia, Attualità, Politica

UGL PISA: “Fornacette: soddisfazione per l’elezione di un nostro rappresentante nella Rsu di Asso Werke. Nostro primario obiettivo tutelare i lavoratori.”

HomeCalcinaia, Attualità, PoliticaUGL PISA: “Fornacette: soddisfazione per l’elezione di un nostro rappresentante nella Rsu di Asso Werke. Nostro primario obiettivo tutelare i lavoratori.”

FORNACETTE – “Accogliamo con grande soddisfazione, l’elezione di Emiliano Catarsi nella Rsu dell’azienda Asso Werke di Fornacette, una delle realtà industriali più rilevanti dell’indotto Piaggio. Un risultato significativo, dopo anni d’assenza del nostro sindacato, che premia il grande impegno profuso nell’impresa della Valdera. Da oggi, dunque, inizia un confronto serrato con l’azienda per tutelare tutti i lavoratori. Non promettiamo miracoli, ma la nostra presenza sarà costante ed attenta, garantendo la massima disponibilità e responsabilità. Perché, per noi, una Rsu forte e capace non è certamente quella che parla solo durante la campagna elettorale, ma un organismo che, quotidianamente, difende i diritti di chi lavora, affronta i problemi, puntando a soluzioni concrete.” Così Carlo Nardi, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Pisa, i membri del Direttivo Ugl Metalmeccanici Pisa e Marco Cecchi, Segretario provinciale Ugl Pisa.

Last modified: Luglio 17, 2026
Previous Story
“Dialoghi d’Autore”: al Parco Ciro Plebe (ex Ciclilandia) a Tirrenia arriva Gian Andrea Cerone con “L’incertezza del domani”
Next Story
Ateneo in lutto per la scomparsa del professor Giovanni Moruzzi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti