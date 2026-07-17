UGL PISA: “Fornacette: soddisfazione per l’elezione di un nostro rappresentante nella Rsu di Asso Werke. Nostro primario obiettivo tutelare i lavoratori.”

Written by Redazione• 11:56 am• Calcinaia, Attualità, Politica

FORNACETTE – “Accogliamo con grande soddisfazione, l’elezione di Emiliano Catarsi nella Rsu dell’azienda Asso Werke di Fornacette, una delle realtà industriali più rilevanti dell’indotto Piaggio. Un risultato significativo, dopo anni d’assenza del nostro sindacato, che premia il grande impegno profuso nell’impresa della Valdera. Da oggi, dunque, inizia un confronto serrato con l’azienda per tutelare tutti i lavoratori. Non promettiamo miracoli, ma la nostra presenza sarà costante ed attenta, garantendo la massima disponibilità e responsabilità. Perché, per noi, una Rsu forte e capace non è certamente quella che parla solo durante la campagna elettorale, ma un organismo che, quotidianamente, difende i diritti di chi lavora, affronta i problemi, puntando a soluzioni concrete.” Così Carlo Nardi, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Pisa, i membri del Direttivo Ugl Metalmeccanici Pisa e Marco Cecchi, Segretario provinciale Ugl Pisa.

Last modified: Luglio 17, 2026