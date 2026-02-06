Tourè e Caracciolo: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

Written by admin• 11:46 pm• Pisa SC

Idrissa Tourè eletto MVP del match Verona – Pisa

PISA – Nell’immediato dopo gara della sfida del “Bentegodi” hanno parlato ai microfoni di DAZN capitan Antonio Caracciolo e Idrissa Tourè eletto MVP del match.

Idrissa Tourè è stato eletto MVP del match: “Siamo dispiaciuti per non avere portato a casa il risultato, l’allenatore mi ha chiesto nella fase difensiva di scalare all’indietro. Anch’io ne approfitto per ringraziare Gilardino,. In questi tre giorni il nuovo allenatore ci ha dato morale ed entusiasmo. adesso in questa settimana lavoreremo meglio e avremo più tempo per capire come dobbiamo giocare e fare meglio“.

“Guardiamo il bicchiere mezzo pieno anche se c’è un pò di delusione per non avere vinto. Ringraziamo Gilardino per quello che ha dato per il Pisa – ha detto Antonio Caracciolo – ora però bisogna andare avanti con il nuovo allenatore, che è giovane e ci dà entusiasmo. Dobbiamo andare avanti e tenere accesa la speranza di salvezza. C’è grosso rammarico per l’occasione che ho avuto e non ho sfruttato e per il palo colpito da Moreo, però dobbiamo andare avanti“.

