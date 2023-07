Torna l’Estate degli Anziani in San Rossore: le attività al via dal prossimo 12 luglio

Scritto da admin• 1:57 pm• Vecchiano, Attualità, Tutti

VECCHIANO – “Nel periodo estivo, l’amministrazione comunale di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli e il Comune di San Giuliano Terme, organizzano l’iniziativa a favore delle persone non più giovanissime, alla scoperta del nostro bellissimo ambiente naturale, che prevede la permanenza nel Parco, per un gruppo minimo di 10 e massimo di 28 persone“, affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo.

“Anche per i nostri ‘giovani di ieri’ è tempo di riscoprire una piena socialità, approfittando del nostro bel litorale, per fuggire dalla calura estiva. Il calendario delle attività prenderà il via il prossimo 12 luglio” aggiungono Angori e Del Zoppo.

Requisiti e costi. Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto i 60 anni di età versando una quota di 7 euro per ogni giorno di partecipazione.

Modalità di prenotazione. Coloro che sono interessati a partecipare devono prenotare telefonando al numero 050 859645.

Programma delle attività:

ore 9,30 – 12,30 soggiorno al mare / 12,30 – 18,00 soggiorno presso il Circolo ricreativo

aziendale S. Rossore nei seguenti giorni: mercoledì 12 luglio, venerdì 14 luglio, mercoledì 19 luglio, venerdì 21 luglio, mercoledì 26 luglio, venerdì 28 luglio, mercoledì 2 agosto, venerdì 4 agosto, mercoledì 9 agosto, venerdì 11 agosto, mercoledì 16 agosto

venerdì 18 agosto

Last modified: Luglio 8, 2023