Scherma. Le “Ali del Pegaso” a Filippo Macchi medaglia d’oro agli europei di scherma

PISA – Riconoscimento dell’Assemblea legislativa toscana a Filippo Macchi, schermidore, specialista nel fioretto, medaglia d’oro ai campionati europei di scherma 2023. A conferire per la prima volta le ‘Ali del Pegaso’ sarà il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. L’appuntamento è per mercoledì 12 luglio alle 14.30, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (Firenze, via Cavour, 4).

Il giovane atleta pisano, classe 2001, figlio e nipote d’arte, inizia la sua promettente carriera presso il Circolo Scherma Navacchio di Cascina, in provincia di Pisa. Solo alcuni successi: ai Campionati italiani di scherma del 2023, nel fioretto individuale, ottiene il titolo di vicecampione nazionale; agli Europei di Plovdiv (Bulgaria) del 2023 conquista la medaglia d’oro e il titolo di campione d’Europa nel fioretto; il 29 giugno 2023 vince la medaglia d’Oro nel Fioretto a squadre ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, insieme agli altri tre fiorettisti Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo.

