Torna la Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone: il 25 e 26 luglio 2026 la dodicesima edizione del Memorial Mauro Bellatreccia

Written by Redazione• 12:27 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

250 i partecipanti: iscrizioni sold-out, chiuse nel giro di 24 ore

PISA – Il rombo inconfondibile delle Vespa tornerà a illuminare la notte con uno degli appuntamenti più attesi del panorama vespistico italiano. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 il Vespa Club Pisa organizza la 12ª Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone – Memorial Mauro Bellatreccia, una manifestazione che unisce passione, amicizia e tradizione lungo uno dei percorsi più suggestivi della Toscana.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Abetone Cutigliano. Numerose le realtà che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, tra cui Confcommercio Pisa, partner della manifestazione insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa, alla Pro Loco Abetone, oltre a Motorteam e Motornext.it.

L’evento prenderà il via nel pomeriggio di sabato 25 luglio con le registrazioni dei partecipanti presso lo Chalet Salvini, all’inizio del viale delle Piagge a Pisa. La storica struttura si è resa disponibile a supportare il Vespa Club Pisa dal punto di vista logistico e accoglierà i partecipanti offrendo bibite fresche a un prezzo politico, contribuendo così al clima di convivialità che da sempre contraddistingue la manifestazione.

Dopo il briefing organizzativo, alle 17.30 scatterà la partenza in direzione Lucca, attraversando i Lungarni e il centro cittadino, per poi proseguire verso Borgo a Mozzano, dove è prevista una sosta con ristoro. Il cuore della manifestazione sarà l’ascesa notturna al Passo dell’Abetone, affrontata in due gruppi con assistenza tecnica e sanitaria lungo tutto il percorso.

L’arrivo è previsto in località Le Piramidi, seguito da un ristoro caldo e dalla cerimonia di premiazione presso il Bar Lupo Bianco. Il rientro verso Pisa avverrà nelle prime ore di domenica 26 luglio, con un’ulteriore sosta al suggestivo Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano.

La Tappa Notturna rappresenta un evento unico nel suo genere, capace di richiamare appassionati provenienti da tutta Italia grazie alla combinazione di guida, paesaggi, convivialità e spirito di gruppo. La manifestazione è dedicata alla memoria di Mauro Bellatreccia, figura che ha lasciato un segno importante nella storia del Vespa Club Pisa.

Il successo dell’edizione 2026 è stato immediato. Le iscrizioni, infatti, si sono chiuse in tempi record, confermando il grande richiamo dell’evento. “Quest’anno le iscrizioni si sono chiuse a tempo di record. Si sono aperte il 3 giugno ed il 4 giugno l’evento era già sold-out con 250 iscritti. Una manifestazione di vicinanza e affetto da parte degli appassionati della Vespa che mi ha fatto davvero emozionare“, commenta Paolo Lazzerini, presidente del Vespa Club Pisa.

La dodicesima edizione della Tappa Notturna si conferma così un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della Vespa, un viaggio tra storia, passione e panorami mozzafiato nel segno della condivisione e dello spirito che da sempre contraddistingue il Vespa Club Pisa.

Last modified: Luglio 8, 2026