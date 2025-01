Torna in campo il settore giovanile del Pisa Sporting Club: la Primavera sul campo del Crotone

Written by admin• 1:41 pm• Pisa SC

PISA – Riprenderà questo weekend anche l’attività del settore giovanile del Pisa Sporting Club.



Riflettori puntati sulla Primavera di mister Innocenti, impegnata in trasferta a Crotone, e sugli Under 17 di scena in casa dello Spezia: doppia sfida con la Reggiana, invece, per Under 16 e Under 15. In campo femminile scenderanno in campo, infine, solo le Juniores.



Ecco il programma completo:

Campionato PRIMAVERA 2

Crotone-Pisa (domenica, ore 15)

Campo Sportivo “Settore B”, via Da Fiore, Crotone

Campionato UNDER 17

Spezia-Pisa (domenica, ore 15)

Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, La Spezia

Campionato UNDER 16

Pisa-Reggiana (domenica, ore 14)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 15

Pisa-Reggiana (domenica, ore 12)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 14

Pisa-Torres (domenica, ore 12)

Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia

Campionato JUNIORES FEMMINILE

Pisa-Firenze Sud Sporting (sabato, ore 16)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Last modified: Gennaio 10, 2025