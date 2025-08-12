Torna il “Cinema sotto le Stelle” con cinque proiezioni gratuite in piazza Garibaldi

Written by admin• 11:43 am• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Prosegue l’Estate in Valgraziosa con la seconda metà di agosto dedicata al “Cinema sotto le Stelle”, cinque serate di proiezioni gratuite per grandi e piccoli nello spazio accanto al palazzo comunale, in piazza Garibaldi. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è promossa dal Comune di Calci in collaborazione con l’agenzia Eventi in Circolo.

«Il Cinema sotto le Stelle è ormai un appuntamento atteso e molto partecipato – ricorda la vicesindaca con delega alla cultura, Valentina Ricotta –. La sua collocazione ad agosto si inserisce in continuità con i tanti eventi di giugno e luglio e con la Festa di Sant’Ermolao di inizio mese. Anche quest’anno ci sarà spazio per film di animazione e pellicole per tutta la famiglia, capaci di unire intrattenimento e momenti di riflessione».

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15. Si parte lunedì 18 agosto con Ma cosa ci dice il cervello (2019), commedia diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Claudia Pandolfi. Mercoledì 20 sarà la volta del film d’animazione Yakari, un viaggio spettacolare; venerdì 22 toccherà a La grande scommessa, di Adam McKay, dedicato alla crisi finanziaria del 2007-2008. La rassegna si chiuderà con due titoli di animazione: Luca (lunedì 25) e Super Mario Bros (mercoledì 27).

«Calci riesce a proporre eventi in continuità da giugno a ottobre – sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti – grazie sia all’impegno diretto e all’investimento economico del Comune, sia alla vitalità dell’associazionismo locale, una risorsa preziosa. Dopo musica, teatro, danza e cultura con il Certosa Festival, il Monte Pisano Art Festival e il Musicastrada Festival, e dopo la Festa di Sant’Ermolao, ora è la volta del cinema, affiancato dallo Stage Fedic di fine mese. A settembre torneranno gli appuntamenti del Certosa Festival e il Settembre Calcesano, con un ricco calendario coordinato dalla Compagnia di Calci».

Last modified: Agosto 12, 2025