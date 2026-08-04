Terremoto, Sen. Zambito in contatto con Ministero Protezione Civile

Written by Redazione• 5:41 pm• Pisa, Politica

PISA – “Sto seguendo con apprensione da Roma, dove mi stanno trattenendo i lavori parlamentari, la situazione a Pisa dopo il terremoto e lo sciame sismico avvertito nella giornata odierna. Appena saputo dell’evento ho chiesto questa mattina notizie al Ministro della Protezione Civile Musumeci, approfittando della sua presenza in Senato, il quale mi ha comunicato che si sarebbe recato alla centrale della Protezione civile e avrebbe monitorato l’evolversi della situazione per le prossime ore“, afferma la Senatrice Ylenia Zambito (PD).

“Allo stato attuale sembra essere tutto sotto controllo, comunque in continuo monitoraggio visto che si è trattato del susseguirsi di più episodi. Per fortuna, sia dopo la prima scossa, sia per quelle a seguito, non sono stati ad ora registrati feriti o danni particolari ad edifici e strutture, come comunicato dai vari organi competenti, sebbene la Torre pendente e il complesso dei miracoli siano “osservati speciali”. Restiamo ad ogni modo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Sono vicina a tutta la comunità cittadina e a quelle dell’area pisana“, conclude la nota

Last modified: Agosto 5, 2026