Teatro civile a Montopoli: mamme caregiver protagoniste sul palco

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Cosa accade quando un sistema scolastico dichiaratamente inclusivo si confronta con la realtà quotidiana, fatta di burocrazia, carenza di sostegno e resistenze culturali? A raccontarlo, con un linguaggio insieme poetico e tagliente, sono le protagoniste di “Diversamente Inclusi – Viaggio tragicomico nel magico mondo della scuola”.

Lo spettacolo, prodotto dall’associazione Asd Eppursimuove, porta in scena un gruppo di mamme caregiver già conosciute come “Le Equilibriste”. Attraverso una narrazione che alterna registri comici e momenti di intensa riflessione, le autrici e interpreti condividono esperienze personali che mettono in luce le contraddizioni di un’inclusione scolastica spesso proclamata ma non sempre pienamente attuata.

«Lo spettacolo – spiega Eva Maria Ferral Moreno, membro del direttivo di Eppursimuove – nasce dal desiderio di dare voce a storie reali. Con leggerezza e profondità, raccontiamo difficoltà, paradossi e fatiche che molte famiglie vivono ogni giorno nel rapporto con la scuola».

L’iniziativa è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale. «Ringraziamo l’associazione, le attrici e la regista per aver accettato il nostro invito a fare tappa a Montopoli – dichiarano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. Il teatro diventa uno strumento potente per tradurre in emozione e consapevolezza le sfide che tante famiglie affrontano quotidianamente».

Il progetto prende forma da un laboratorio teatrale sviluppatosi nell’arco di oltre tre anni. «Il laboratorio – racconta la regista Letizia Pardi – è prima di tutto uno spazio dedicato alla cura e all’ascolto. Un luogo protetto dove raccontarsi senza timore di giudizio e trasformare vissuti complessi in espressione artistica. È stato un percorso profondamente trasformativo, fatto di coraggio, resilienza e straordinaria umanità».

Sul palco saliranno Michela Basati, Monica Bernardi, Eva Ferral Moreno, Simona Nuti, Carola Pagani, Teresa Paragliola, Clementina Sasso e Claudia Vincenti.

L’appuntamento è fissato per domenica 1 marzo alle ore 17 presso il Teatro Monsignor Terreni di Capanne.

L’evento, patrocinato dal Comune di Montopoli in Val d’Arno e dalla Comunità Pastorale Capanne Marti Montopoli, è a ingresso libero. Le offerte raccolte saranno destinate ai progetti dell’associazione, impegnata nel sostegno alle famiglie con disabilità.

Per informazioni e prenotazioni: +39 347 341 2810.

