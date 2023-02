Tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro De Vitis

Scritto da admin• 6:03 pm• Pisa SC

PISA – Oggi, mercoledì 15 Febbraio, è il giorno di un compleanno in casa Pisa. Alessandro De Vitis, centrocampista e vicecapitano nerazzurro,oltre che figlio d’arte, compie 31 anni, essendo nato a Piacenza il 15 Febbraio 1992.

di Maurizio Ficeli

Alessandro, giocatore importante nello scacchiere nerazzurro e persona di grande cultura a livello umano, è sicuramente un punto fermo nel gruppo squadra di mister Luca D’Angelo, oltre che in campo, quando viene chiamato in causa, come ultimamente nella gara vittoriosa di Reggio Calabria.

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana, formula ad Alessandro De Vitis i migliori auguri per il compimento degli anni che siano di auspicio per i migliori successi a livello personale e calcistico per lui e per il nostro amato Pisa.

