Studenti universitari con disabilità, assegno di cura da 15mila euro

Written by Redazione• 1:23 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana rafforza gli interventi destinati agli studenti in condizioni di maggiore fragilità attraverso un nuovo bando promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

La misura è rivolta agli studenti universitari con disabilità e necessità di sostegno intensivo e prevede l’erogazione di un assegno di cura forfettario di 15mila euro, destinato al rimborso delle spese sostenute per l’assistenza fornita da personale qualificato.

Il contributo è compatibile con altri benefici o provvidenze già percepiti dallo studente. Sono esclusi, invece, i finanziamenti eventualmente concessi dal DSU Toscana per l’anno accademico 2026/2027 specificamente destinati all’assistenza personale qualificata necessaria alla frequenza delle attività universitarie, così come eventuali misure analoghe erogate da altre amministrazioni.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 25 settembre utilizzando il modulo disponibile, insieme al bando e alle relative informazioni, sul sito www.dsu.toscana.it.

Last modified: Agosto 27, 2026