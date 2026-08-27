Masterplan della costa, interventi contro l’erosione anche a San Rossore

Written by Redazione• 1:14 pm• Pisa, Attualità

PISA – Ripascimenti e opere sommerse per proteggere la spiaggia naturale di San Rossore, dove negli ultimi quarant’anni la linea di costa è arretrata fino a oltre cento metri. Gli interventi sono previsti nel masterplan presentato dalla Regione Toscana per contrastare l’erosione del litorale, con azioni per 500 milioni di euro, di cui 166 milioni nei prossimi dieci anni.

«È un importante segnale di attenzione alla spiaggia naturale di San Rossore, dove l’erosione sta mettendo a rischio ecosistemi di assoluto pregio ambientale come le dune e le lame – commenta il presidente del Parco, Lorenzo Bani –. Accanto agli interventi concentrati nelle zone abitate e interessate dalle attività economiche, come Marina di Pisa e Tirrenia, è positivo che il piano preveda iniziative anche per le aree di alto valore naturale. Proteggere l’ambiente significa tutelare il territorio in cui viviamo, il nostro benessere e la qualità della vita».

Il masterplan evidenzia le criticità del tratto compreso tra Boccadarno e Bocca di Serchio: oltre dieci chilometri di costa naturale, non alterata dalla presenza degli stabilimenti balneari, ma fortemente minacciata dall’erosione.

Negli ultimi quarant’anni la spiaggia è arretrata, a seconda delle zone, tra 85 e 105 metri. L’arenile ha oggi un’ampiezza media di circa venti metri, con valori inferiori ai dieci metri nei punti più critici, dove l’erosione ha già tagliato e provocato il crollo delle dune.

La situazione è opposta nel tratto a nord di Bocca di Serchio, dove la spiaggia ha un’ampiezza media di cinquanta metri, mentre sopra Torre del Lago risulta ancora più estesa per effetto dell’avanzamento della linea di costa.

Il piano regionale prevede ripascimenti, anche attraverso l’impiego di parte dei sedimenti raccolti nel porto di Viareggio, interessato dal fenomeno dell’insabbiamento, e la realizzazione di opere sommerse di protezione.

«I lavori contribuiranno a difendere le dune e le lame, ambienti caratteristici del Parco, ricchi di biodiversità e capaci di ospitare numerose specie vegetali e animali – prosegue Bani –. Tra queste figurano gli arbusti della macchia mediterranea, il fratino, specie simbolo del benessere delle spiagge, e le decine di migliaia di uccelli che trovano rifugio in queste aree durante le migrazioni».

Le risorse attualmente disponibili consentiranno di realizzare soltanto una parte degli interventi individuati. «È necessario completare tutte le opere considerate indispensabili. Alle risorse già stanziate dalla Regione dovranno aggiungersi finanziamenti statali, anche attraverso le nuove linee europee del ciclo che partirà nel 2028. Anche il Governo deve riconoscere che il contrasto ai cambiamenti climatici è una priorità», conclude Bani.

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Last modified: Agosto 27, 2026