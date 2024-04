Stefano Moreo: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, dobbiamo cercare di mantenere questo ritmo per tutta la gara”

Scritto da admin• 5:00 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara del San Nicola fra Bari e Pisa ecco il parere di Stefano Moreo che analizza così il pareggio di oggi.

di Maurizio Ficeli

“È stato un secondo tempo dove abbiamo fatto fuori tante energie come nel primo tempo dove avevamo fatto bene. Siamo calati un po’ nella ripresa. Il primo tempo è stato anche bello da vedere e dove abbiamo creato tanto, un ritmo che però dobbiamo mantenere in tutta la gara. Ce la possiamo giocare con tutti, dobbiamo avere più convinzione cattiveria per non perdere punti preziosi“.

Aprile 20, 2024