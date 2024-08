Stadio e centro sportivo. Il Comune: “Nessun ritardo e faremo altri lavori allo stadio”

Scritto da admin• 7:11 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – L’Amministrazione Comunale rimanda al mittente le accuse di ritardi e/o negligenza mosse a mezzo stampa da proprietà e Dirigenza del Pisa Sporting Club in merito alle note vicende legate alla riqualificazione dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani ed al successivo iter relativo alla costruzione del nuovo Centro Sportivo, il tutto attraverso apposita Conferenza Stampa svoltasi nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

di Giovanni Manenti

In tale sede, il Sindaco Michele Conti ed il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa hanno elencato sia l’iter procedurale che ha portato alla delibera di due distinte varianti urbanistiche attinenti la prospettata riqualificazione (da parte del Pisa Calcio) dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani – risalente al 29 maggio 2020 – e la costruzione del nuovo Centro Sportivo – datata 2 marzo 2023 – oltre all’ammontare dei lavori per circa 800mila €uro svolti dal Comune per migliorie all’Impianto sportivo, le cui quote più rilevanti sono rappresentate da 172mila €uro per l’impianto di illuminazione, 132mila €uro per aumento della capienza da 8.600 a 9.962 spettatori e 130mila €uro per la regolamentazione degli accessi e lavori di realizzazione impianto di diffusione.

Ma, oltre a ciò, l’Amministrazione Comunale – nel ribadire come gli attuali ritardi per il rilascio della concessione edilizia relativa al Centro Sportivo non siano alla stessa imputabili, riguardanti altri due Enti (Genio Civile e Consorzio di Bonifica del Basso Valdarno) – ha precisato essere in programma ulteriori lavori per un investimento di circa 800mila euro a proprio carico che permetteranno di ottenere un ulteriore incremento della capienza dello Stadio di 665 posti nella Curva Nord, che passerà così dagli attuali 3.835 a 4.500 spettatori, dichiarandosi altresì disponibile ad incontrare la Società Pisa Sporting Club per quanto riguarda l’ipotizzato acquisto da parte della stessa dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, in ordine al quale nel prossimo mese di settembre verrò conferito l’incarico ad un Advisor di provvedere a redigere apposita perizia di stima.

Sulla necessità di indire detta Conferenza Stampa, il Sindaco Michele Conti così si è espresso: “Noi abbiamo ritenuto di dover in qualche modo spiegare alla città cosa verte intorno alla questione Stadio e Centro Sportivo, ragion per cui abbiamo ricordato, con numeri e dati, tutto ciò che è avvenuto, a far tempo dal nostro insediamento avvenuto nel 2018 ad oggi, sia per quanto concerne la “variante Stadio” sino alla nuova Convenzione sulla quale stiamo lavorando, così come per quel che concerne il Centro Sportivo, che ha visto sostanzialmente completati gli adempimenti di nostra spettanza, mentre siamo ancora in attesa delle determinazioni da parte del Genio Civile e del Bacino Settentrionale, in merito alle quali stiamo dialogando con questi Uffici di carattere regionale proprio per cercare di arrivare il prima possibile in fondo a questa vicenda“.

“Ed in più“, conclude il Primo Cittadino, “confermiamo la nostra piena disponibilità ad esaminare un’eventuale offerta di acquisto dello Stadio da parte del Pisa Sporting Club, che già ci aveva interessato in merito nella scorsa primavera, potendo già evidenziare che a settembre sarà conferito l’incarico ad un Advisor esterno affinché provveda alla valutazione dell’impianto in un tempo abbastanza limitato per poi poter procedere con il relativo iter previsto dalla recente Legge sugli Stadi“.

Da un punto di vista più prettamente tecnico, la parola passa al Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, il quale precisa: “Non avremmo mai voluto che i cittadini pensassero che un silenzio stesse a significare che noi non stessimo lavorando o non avessimo le idee chiare, ragion per cui ci è sembrato doveroso fare il punto di tutti i lavori per quasi 800mila €uro svolti in questi anni sull’Arena – che, voglio ricordare, all’epoca del nostro insediamento aveva una capienza di 8.600 spettatori – che oggi può vantare circa 10mila posti con la prospettiva a breve di un ulteriore incremento degli stessi a 10.600 grazie ai lavori che ci apprestiamo a fare. Queste opere, per un totale di 800mila €uro che saranno stanziati nella prossima variazione di bilancio“, prosegue il Vicesindaco, “riguardano opere di impermeabilizzazione di tutta la gradinata, compresa la porzione che attualmente fa parte della Curva Nord, e della Curva Sud al fine di togliere quell’acqua che da sopra ha purtroppo generato quei fenomeni di distacco di intonaco lo scorso anno in gradinata, nonché soprattutto la demolizione della parte degli ultimi gradoni realizzati da Romeo Anconetani allorquando fu tolta la pista di atletica – che, peraltro, non sono mai stati agibili e conseguentemente non computabili ai fini della capienza – realizzando al loro posto strutture prefabbricate in tubi e giunti perfettamente a norma, così da consentire una ulteriore disponibilità di 665 posti in modo tale da aumentare la capienza della Curva Nord in continuazione di quanto abbiamo sempre fatto in questi anni a far tempo dal nostro insediamento, per l’unico settore che viene spesso completamente riempito a differenza degli altri, fatta eccezione per le gare dei Playoff“.

“Per quanto concerne il Centro Sportivo“, aggiunge Raffaele Latrofa, “la materia è più di competenza del Sindaco, essendo peraltro arcinoto come la principale problematica sia quella relativa alla pericolosità idraulica che è di competenza del Genio Civile e per la quale stiamo aspettando, al pari del Pisa Calcio, le relative determinazioni, ribadendo una volta di più che ogni qualvolta ci è stato chiesto qualcosa, come Amministrazione e a differenza di quanto avvenuto in passato, abbiamo sempre risposto ed in tempi altresì celeri, circostanza certificata dai dati alla mano che abbiamo quest’oggi fornito alla Stampa“.

“In ultimo“, conclude il Vicesindaco, “si è aperta una nuova frontiera rispetto a quanto originariamente prospettato in passato, costituita dalla volontà manifestata dal Pisa Calcio di poter acquistare lo Stadio, ed alla quale l’Amministrazione ha subito risposto presente essendosene avocato il compito il Sindaco in prima persona, ragion per cui a settembre sarà affidato l’incarico all’Advisor che, nel termine di 45 giorni, dovrà depositare una perizia di stima dell’impianto che sarà sottoposta all’attenzione del Pisa Sporting Club per capire se la riterrà congrua per la pianificazione di un nuovo Stadio, fermo restando che su questo versante il Comune ha approvato sin da fine maggio 2020 le necessaria variante urbanistica, così che da quella data chiunque volesse potrebbe investire sulla riqualificazione dell’Arena Garibaldi, rispetto alla precedente variante che prevedeva la realizzazione di palazzi di sei piani”.

Last modified: Agosto 7, 2024