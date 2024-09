Sono ripartiti i corsi alla GaddiDanza: tutte le novità

Scritto da admin• 9:32 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Continuano le iscrizioni per l’anno accademico 2024/2025 presso le due sedi dell’ASD GaddiDanza di via Guidiccioni a Ghezzano e via dell’Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa.

Settembre è il mese delle ripartenze e anche l’ASD Gaddidanza, ormai un’istituzione nel panorama pisano, riprende ufficialmente l’attività coreutica presso la sede di via Guidiccioni a Ghezzano e di via dell’Ordine di Santo Stefano a Marina di Pisa. Anche quest’anno la dottoressa Gaddi sarà coadiuvata da un pool di professionisti che la affiancheranno nell’insegnamento delle varie discipline legate al ‘ballo’: tecnica classica accademica e propedeutica con la direttrice artistica Patrizia Gaddi e la maestra Gaia Mazzeranghi diplomata all’accademia nazionale della danza di Roma e ballerina del Maggio Musicale Fiorentino e dalla ballerina Margarita Filipe. Ripartiranno inoltre i corsi Modern diretti dal maestro Francesco Lasala, Hip Hop tenuti dal freelance Vito Closer e ci sarà anche spazio per un corso di Musical e tip tap, seguiti da Francesca Viviani. Ma non è tutto! L’ASD Gaddidanza organizza anche corsi di pilates diretti da Sabina Buonocore.

“Siamo solo a Settembre e già stiamo pensando al Premio Cultura ed Arti Performative che si terrà, come ogni anno a Giugno del 2025. – racconta la direttrice artistica Patrizia Gaddi – Ci stiamo preparando ad iniziare una stagione che si preannuncia ricca di eventi coreutici di alta qualità. Stiamo mettendo insieme gli ultimi pezzi del puzzle per poter rilasciare maggiori dettagli sui vari progetti formativi e stage con insegnanti di livello internazionale. Inoltre stiamo già preparando lo spettacolo di Natale! Seguiteci sui nostri canali social ed sul sito della scuola www.asdgaddidanza.eu dove potrete prenotare lezioni di prova gratuite delle varie discipline. Per maggiori informazioni potete anche contattare il numero 3478838201. Sperando di vedervi tutti di persona il primo settembre“.

