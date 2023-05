Smantellata una centrale dello spaccio in pieno centro a Pisa

Scritto da admin• 11:51 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Gli agenti della Polizia Municipale del NOSU in collaborazione con le Guardie Zoofile di Pisa coordinate dal Commissario Paolo Migliorini, hanno smantellato l’ennesima centrale di spaccio che si svolgeva all’interno di un appartamento occupato abusivamente in via la Tinta, nel cuore del centro storico nel quartiere di San Martino a Pisa, dove alloggiava un nordafricano con due grossi cani Pitbull.

Il Commissario Migliorini, aveva richiesto preventivamente la presenza delle Guardie Zoofile, nel caso ci fosse stato bisogno di catturare e prendere in consegna i due cani. Al momento dell’irruzione all’interno dell’alloggio, il nordafricano e i suoi due cani non erano presenti.

Gli agenti del NOSU, durante la perquisizione dell’appartamento, hanno trovato 13 gr. di Cocaina purissima da tagliare (dalla quale si potevano ricavare da 80 a 100 dosi), 15 gr. di Eroina e 45 gr. di Hashish, due bilancine di precisione, sostanze da taglio (bicarbonato e mannitolo) oltre a banconote di diverso taglio per un totale di 2800 euro provento di spaccio, una pistola scacciacani P38 identica all’originale senza tappo rosso, un manganello estensibile di metallo, alcuni coltelli, due Taser e due biciclette, delle quali una rubata e già restituita all’avente diritto, sei telefoni cellulari e un I-pad. Il nordafricano che occupava l’appartamento è attualmente ricercato.

Dodici gli immobili liberati da occupazioni abusive nel 2023, e oltre settanta (70) nel’anno 2022 dagli agenti della Polizia Municipale di Pisa, e restituiti ai legittimi proprietari.

Le Guardie Zoofile, hanno prelevato un piccolo canarino, che era custodito all’interno dell’appartamento in una gabbia molto sporca.

le Guardie, si prenderanno cura del volatile fino a che le sue condizioni di salute non saranno ottimali per una adozione.

Last modified: Maggio 13, 2023