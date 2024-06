Sicurezza idraulica a Pisa Sud: avvio dei lavori entro ottobre

Scritto da admin• 5:46 pm• Pisa, Attualità

Raffaele Latrofa: “Al via il cantiere che migliorerà il rischio degli allagamenti nei quartieri San Marco San Giusto, come l’intervento già realizzato nella parte nord della città“

PISA – E’ stato approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale il grande intervento finanziato con 1,6 milioni di euro del PNRR intercettati dall’Amministrazione per la messa in sicurezza della zona sud della città. L’apertura del cantiere per realizzare le opere per la sistemazione idraulica dei bacini di Pisa sud, è prevista per il prossimo mese di ottobre. L’opera a servizio dei quartieri San Marco e San Giusto, segue un intervento di sicurezza idraulica avviato nel 2022 e attualmente in fase di completamento, propedeutico alla realizzazione di questo secondo step, che servirà a mitigare fortemente il rischio idraulico di tutta la zona di Pisa sud. Interventi che si aggiungono all’altra grande opera già portata a termine a Porta a Lucca, che ha consentito di mettere in sicurezza la parte nord di Pisa.

“Sono particolarmente soddisfatto di poter realizzare questo intervento – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – che rappresenta un secondo passo importantissimo per migliorare la sicurezza idraulica nel quartiere San Marco. Si tratta di un progetto che è stato strutturato seguendo esattamente lo stesso criterio formulato dalla mozione popolare che presentai io stesso, a fine consiliatura 2013-2018, all’epoca consigliere comunale di opposizione, che non fu approvato dalla Giunta al governo della città. Una mozione che ebbe il sostegno di migliaia di firme da parte dei residenti del quartiere di San Marco e San Giusto, a cui ho continuato a lavorare in questi anni. Il criterio è quello di un progetto unitario per l’intero quartiere, con un primo intervento ora in fase di completamento, all’interno del quale si inserisce adesso questa seconda realizzazione oggetto del finanziamento PNRR, e una terza e utlima parte, che abbiamo già progettato e prevediamo di realizzare nel futuro, per giungere al completamento delle opere che risolveranno definitivamente il fenomeno degli allagamenti in tutto il quartiere”.

“L’intervento finanziato con i fondi del PNRR – prosegue il Vicesindaco – è un secondo lotto funzionale molto importante, che lavora in particolar modo sul potenziamento di via Cerboni fino a via F.lli Antoni, della linea a valle della Fi-Pi-Li, dal bypass dell’Aeroporto fino a via dell’Aeroporto, e sul potenziamento da via dell’Aeroporto fino alla rotatoria di via dei Caduti dei Lager Nazisti. Con questo intervento si introducono nella rete fognaria degli scatolari di dimensioni rilevanti, introducendo finalmente dei collettori di grandi dimensioni (1,20m x 1,80m). In sostanza si va a fare un intervento analogo a quello che è stato fatto a Porta a Lucca, nella zona nord della città, dove gli allagamenti infatti non si verificano più. Essere riusciti a finanziare completamente questo lotto con fondi PNRR è una grande soddisfazione perché si va a realizzare un lavoro molto atteso dal quartiere, senza levare un euro dalle tasche dei cittadini. Avendo inoltre il progetto pronto per il terzo e ultimo lotto della zona sud, adesso ci preparariamo ad intercettare altri finanziamenti o a stanziare ulteriori risorse comunali, per arrivare nei prossimi anni a terminare questa opera fondamentale di sicurezza idraulica e risolvere in maniera definitiva il problema degli allagamenti in tutto il quartiere”.

Cronoprogramma del progetto. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di Giunta sarà approvato il progetto esecutivo, a seguito del quale saranno aggiudicati i lavori e aperto il cantiere entro il mese di ottobre 2024. I lavori avranno una durata di 300 giorni e saranno terminati e collaudati entro il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Last modified: Giugno 25, 2024