Serie BKT. Si scende in campo per la nona giornata

PISA – In attesa della nuova sosta per gli impegni delle Nazionali, il Torneo cadetto propone una nona giornata suddivisa in soli tre giorni, che si apre venerdì 6 ottobre con il derby Brescia-Feralpisalò, per poi proseguire con 7 incontri al sabato e quindi concludersidomenica 8 con le sfide Como-Cremonese e Spezia-Pisa, entrambe in programma alle ore 16:15.

di Giovanni Manenti

Come detto, il compito di aprire il nono turno spetta ad un derby lombardo che rappresenta una novità assoluta per la Categoria mettendo di fronte la squadra del Capoluogo di Provincia Brescia e la matricola Feralpisalò, sfida che offre l’occasione alle “Rondinelle” padroni di casa ed ancora imbattute, di cercare di tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, così da arricchire la propria Classifica in vista dell’inizio del “tour de force” caratterizzato dalla disputa dei tre recuperi relativi al rinvio delle gare in programma ad inizio Torneo, mentre il programma del sabato si apre alle ore 14:00 con l’interessante sfida del “Braglia” dove il Modena intende reagire alla prima sconfitta stagionale di sabato scorso contro il Venezia dovendo peraltro affrontare un Palermo lanciato all’inseguimento della Capolista Parma, con la speranza di ripetere l’esito dell’ultima vittoria interna contro i rosanero, un 2-0 risalente comunque ad oltre 20 anni fa.

Gli altri incontri delle ore 14 propongono un altrettanto interessante match al “Druso” di Bolzano, dove il Sudtirol, anch’esso costretto a subire nella scorsa giornata la prima battuta d’arresto stagionale a Palermo, ospita un quanto mai agguerrito Catanzaro, viceversa reduce dall’aver espugnato Marassi, per quella che rappresenta una novità assoluta fra le due formazioni, mai incontratesi sinora, mentre il Cosenza intende consolidare questo suo più che soddisfacente inizio di Campionato cercando di onorare il pronostico che lo vuole netto favorito nel confronto casalingo contro il fanalino di coda Lecco, un solo punto nelle prime cinque gare disputate nonché unica squadra a non aver ancora assaporato la gioia dei tre punti.

L’ultima partita delle ore 14 mette di fronte al “Mapei Stadium” una Reggiana reduce dalla pesante sconfitta per 0-3 a Terni ed il Barisinora al di sotto delle aspettative della vigilia, per una sfida che è andata l’ultima volta in scena il 22 luglio 2020 quale Finale dei Playoff Promozione della Serie C e che gli emiliani si sono aggiudicata per 1-0 con rete di Kargbo ad inizio ripresa, mentre il trittico di incontri delle ore 16:15 si apre con un Ascoli in ripresa ed in serie positiva da tre turni chiamato a confermarsi ospitando al “Cino e Lillo Del Duca” la Sampdoria che rappresenta la più grande delusione di questo inizio di Torneo, con la panchina di Andrea Pirlo fortemente a rischio e la cui unica speranza sta nel ripetere il successo conquistato nell’ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrare, un 2-1 peraltro risalente a metà ottobre 2011 e deciso da una rete di Foggia nei minuti conclusivi.

Alla stessa ora va altresì in scena il “match clou” di giornata, ovvero quello che in Laguna oppone il Venezia all’imbattuta capolista Parma, con entrambe le formazioni a giungere all’appuntamento sulla scia di altrettante vittorie esterne nell’ultimo turno (3-1 a Modena i veneti e 2-1 a cremona gli emiliani …), sfida che potrà dire molto sul prosieguo del Torneo soprattutto dei neroverdi padroni di casa, che in caso di vittoria si porterebbero a soli due punti di distacco dai “Ducali”, i quali, dal canto loro, sperano nel rispetto della tradizione che li vede uscire dal “Penzo” con almeno un punto in saccoccia, ultimo dei quali il 2-2 del dicembre scorso, con il sabato a concludersi con la possibilità offerta al Cittadella di consolidare il proprio soddisfacente inizio di Campionato, ospitando peraltro una Ternana che proprio nell’ultimo turno ha mostrato chiari segni di ripresa e che non perde al “Tombolato” da inizio settembre 2016, allorché i padroni di casa si imposero per 2-0.

Il programma domenicale si riduce al delicato derby lombardo per una Cremonese anch’essa molto al di sotto delle previsioni della vigilia e reduce dalla sconfitta interna contro la Capolista, che si reca a far visita viceversa ad un Como imbattuto da sei turni dopo la battuta d’arresto all’esordio a Venezia e che rappresenta una delle sorprese di questo avvio di Torneo, con i grigiorossi a sperare nella replica del successo di inizio maggio 2022, un 2-1 su cui mise la firma Di Carmine con una doppietta, per poi concludersi la nona giornata con la sfida sul neutro di Cesena tra Spezia e Pisa che giungono a tale appuntamento con stati d’animo contrapposti, ovvero con i bianconeri liguri che intendono cogliere la prima affermazione interna dopo un pari e due sconfitte sulla scia della prima vittoria stagionale ottenuta a Piacenza sul Feralpisalò, mentre i nerazzurri devono reagire immediatamente al ko casalingo contro il Cosenza, dimostrando che la brutta prestazione offerta si possa catalogare come un incidente nel percorso di crescita predicato da Mister Aquilani.

