Serie BKT. Salernitana e Brescia si chiude a reti bianche. Sabato ben sette partite in programma

PISA – Si apre con lo 0-0 di Salernitana – Brescia il programma della 18esima giornata che condensa al pomeriggio del sabato ben 7 incontri (quattro alle ore 15:00 e tre alle 17:15), per poi concludersi domenica 22 con le sfide Juve Stabia-Cesena e Cremonese-Sampdoria, alle ore 15 e 17:15 rispettivamente.

di Giovanni Manenti

Il sabato si apre con la Capolista Sassuolo, in serie positiva da 13 turni tra cui una attuale striscia vincente di 6 affermazioni consecutive, ospitare al “Mapei Stadium” un Palermo viceversa reduce da due battute d’arresto consecutive che l’hanno visto scivolare ai margini della Zona Playoff ed il tecnico Dionisi a rischiare l’esonero, considerato anche che nei tre precedenti fra le due formazioni (tutte nella Massima Serie) i rosanero hanno raccolto due pareggi ed una sconfitta.

Si offre al Bari l’occasione di riscattare la sconfitta di Pisa ospitando al “San Nicola” il SudTirol che ha affidato al nuovo tecnico Castori l’impresa di costruire una salvezza al momento alquanto problematica, considerato altresì che nei tre precedenti in terra pugliese (compresa la semifinale Playoff 2023) gli altoatesini hanno portato via un punto solo nel novembre 2022, un 2-2 in cui si erano portati sul 2-0 a proprio favore, mentre la Carrarese ha nelle proprie mani l’opportunità di puntellare la sua già eccellente Classifica, addirittura con vista Playoff, affrontando il Cosenza allo “Stadio dei Marmi” dove è imbattuta da quando vi è tornata a giocare ed hanno altresì già “pagato dazio” sia il Pisa che il Palermo, per un match che vede entrambi gli allenatori dover fare a meno di una pedina (Giovane e Kouan, rispettivamente) che devono scontare la squalifica inflitta loro dal Giudice Sportivo.

Il programma delle ore 15:00 si esaurisce con la delicata gara del “Martelli” fra Mantova e Frosinone, in quanto i padroni di casa, dopo il pari raggiunto in extremis sabato scorso a Bolzano, devono necessariamente tornare al successo che manca da quattro turni se non vogliono essere risucchiati nella Zona Playout, da cui viceversa ambisce ad uscire prima possibile la formazione di Mister Leandro Greco, la cui risalita si è interrotta a seguito della sconfitta interna con la Capolista che ha comunque confermato i progressi del Club ciociaro, mentre alle 17:15 scende in campo a Modena il Pisa che Mister Inzaghi sta conducendo ad una stagione impensabile alla vigilia, con la maggiore preoccupazione derivante da un eventuale calo di tensione dope le due splendide prestazioni contro Mantova e Bari, ancorché a tenere concentrati i nerazzurri vi sarà la forza dei padroni di casa, imbattuti nelle cinque giornate in cui Mister Mandelli ha preso il posto di Pier Paolo Bisoli, oltre al desiderio di sfatare una tradizione sfavorevole, visto che l’ultimo successo in terra emiliana risale addirittura al dicembre 2000 in Serie C1, 1-0 con rete di Costanzo.

Ma è indubbio che il “match Clou” di giornata è quello che va in scena al “Nicola Ceravolo”, dove il Catanzaro padrone di casa affronta lo Spezia, terza forza del Campionato, con la volontà di proseguire nella serie positiva che dura da 11 turni e con il morale alle stelle per il successo di Palermo che lo ha proiettato per la prima volta in stagione in Zona Playoff, ancorché i bianconeri liguri siano una formazione compatta che in trasferta ha sinora subito una sola sconfitta (ed appena 6 reti in 9 incontri disputati), mentre i precedenti – se escludono quelli relativi agli anni ’30 del Secolo scorso – sono relativi alla sola sfida dello scorso Campionato, in cui i giallorossi si imposero con un netto 3-0, mentre forse una delle ultime occasioni per rimettersi in corsa in chiave salvezza è quella che si offre al Cittadella ospitando l’altalenante Reggiana di questo Girone di andata, con la vittoria ad essere l’unico obiettivo possibile per i veneti che intendono altresì sfatare la “Maledizione del Tombolato”, essendo l’unica formazione cadetta a non avere ancora vinto in casa, con la speranza pertanto di replicare il successo per 1-0 colto alla prima giornata dello scorso Torneo.

Per concludere, la domenica prevede il confronto diretto fra le due “matricole terribili” Juve Stabia e Cesena, decisivo per stabilire quale delle due concluderà il Girone di andata quale prima fra le neopromosse, ancorché sia saltata da “sfida nella sfida” tra i due attaccanti Adorante e Shpendi a causa dell’infortunio patito dal Capocannoniere del Campionato e con i bianconeri romagnoli a sperare comunque di proseguire nella tradizione che, nei due soli precedenti in terra campana, li ha visti impattare 2-2 esattamente 12 anni fa (era il 15 dicembre 2012) e cogliere viceversa l’intera posta a metà ottobre dell’anno seguente, con un 2-0 a firma Defrel e Garritano, con il turno prenatalizio a concludersi con un “classico” che pone di fronte due delle deluse di questa fase ascendente del Torneo, ovvero Cremonese e Sampdoria, con i grigiorossi padroni di casa chiamati a reagire dopo aver dilapidato 5 punti nei due ultimi incontri con Reggiana e Cittadella facendosi staccare dal trio di testa ed i blucerchiati entrati in una spirale che li sta soffocando (4 soli punti negli ultimi sette turni ed una vittoria che manca da fine ottobre …), a cui stanno cercando di rimediare con un Valzer di allenatori, aggrappandosi più che altro alla speranza di ripetere l’impresa di fine ottobre 2022, allorché espugnarono 1-0 lo “Zini” grazie alla rete di Colley.

Programma 18esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 20 dicembre 2024, ore 20:30

Salernitana – Brescia 0-0

Sabato 21 dicembre 2024, ore 15:

Bari – SudTirol

Carrarese – Cosenza

Mantova – Frosinone

Sassuolo – Palermo

Catanzaro – Spezia (ore 17:15)

Cittadella – Reggiana (ore 17:15)

Modena – Pisa (17:15)

Domenica 22 dicembre 2024, ore 15:

Juve Stabia – Cesena

Cremonese – Sampdoria (ore 17:15)

