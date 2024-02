Serie BKT. La presentazione della ventitreesima giornata

Scritto da admin• 12:13 pm• Pisa SC

PISA – Una 23esima giornata imperniata sulla sfida al vertice fra Parma e Venezia, si apre con il consueto anticipo di venerdì sera 2 febbraioPalermo-Bari, per poi proseguire con 8 incontri al sabato pomeriggio e quindi concludersi con l’appuntamento delle 16.15 di domenicapomeriggio fra Ascoli e Sudtirol.

di Giovanni Manenti

Il “Derby del Sud” fra Palermo e Bari oppone i rosanero padroni di casa reduci dall’aver conquistato 12 punti negli ultimi 7 turni – e, soprattutto, da tre vittorie interne consecutive con 10 reti segnate – ad un Bari viceversa contestato dai propri tifosi dopo l’inattesa battuta d’arresto di sabato scorso contro la Reggiana, per un match pertanto quanto mai delicato per i biancorossi pugliesi, ai quali non reca neppure conforto la tradizione, visto che nelle otto visite al “Renzo Barbera” da inizio nuovo Millennio non hanno mai conquistato l’intera posta, mentre il ricco menu del sabato pomeriggio si apre, come anticipato, con il match clou del “Tardini” fra la Capolista Parma ed il Venezia, con i “Ducali” a dover dimostrare che lo scivolone di sabato scorso a Modena rappresenta nulla più che un episodio, considerando che un’eventuale affermazione dei lagunari porterebbe gli stessi a ridurre ad una sola lunghezza le distanze dal vertice della Classifica.

Per la definizione della griglia dei Playoff di fine stagione, interessante sfida al “Rigamonti” dove il Brescia, attualmente ai margini di detta Zona, ospita un Cittadella reduce da due sconfitte consecutive dopo aver inanellato una serie di 9 turni utili consecutivi, per un match che è oramai divenuto un “classico” per il Torneo Cadetto, dato che nelle precedenti 13 edizioni a farla da padrone è comunque il “segno x”, uscito in 7 occasioni, contro le 4 affermazioni dei padroni di casa e le sole 2 dei granata veneti, incontro del cui esito cercherà di approfittare il Catanzaro, settimo a due punti dal Cittadella, impegnato peraltro sul campo di uno Spezia al quale la vittoria sul Pisa all’Arena Garibaldi ha dato nuova linfa per sperare di uscire quanto prima dai bassifondi della Graduatoria.

Completano il quadro delle gare in programma alle ore 14 di sabato, la delicata trasferta di Cosenza per un Pisa che, oltre a dover riscattare l’appena citata sconfitta interna, si reca in Calabria privo degli squalificati Nicolas, Esteves e Lisandru Tramoni, con il Mister nerazzurro Aquilani a dover fare altresì a meno dell’infortunato D’Alessandro, chiamato viceversa al cospetto di una formazione che i due ultimi successi contro Venezia e Sudtirol hanno rilanciato in Classifica, issandosi all’undicesima posizione distante solo quattro lunghezze dalla Zona Playoff, ambizioni di post-season che inizia a cullare anche la Reggiana che, uscita vittoriosa dal “San Nicola”, vanta un punto in più dei silani ed è addirittura attualmente detentrice della più lunga serie positiva essendo imbattuta da 5 turni, ancorché non possa certo prendere a cuor leggero la gara interna con la Feralpisalò, ovvero la formazione più in forma di questo scorcio di Campionato, capace di conquistare ben 13 punti nelle ultime 6 giornate che l’hanno prepotentemente rilanciata nella lotta per la salvezza.

Della sfida tra Parma e Venezia cercheranno di approfittare la Cremonese, impegnata alle ore 16:15 nel “Derby lombardo” sul campo di un Lecco che ha sprecato – con tre sconfitte consecutive (e 13 reti al passivo …) in questo inizio di ritorno – quanto di buono fatto vedere nella seconda metà del Girone di andata, ed al cui tecnico Bonazzoli il Presidente lariano ha dato una sorta di “ultimatum”, così come l’altra compagine lombarda Como, chiamata a riscattare la sconfitta interna di sabato scorso contro l’Ascoli e reduce da un’importante campagna di rafforzamento che ha portato in riva al Lario giocatori del calibro di Strefezza e Goldaniga, peraltro attesi da una delicata trasferta in Umbria contro una Ternana assetata di punti essendo scivolata al quart’ultimo posto della graduatoria e che il tecnico Fabregas deve affrontare privo del centrale difensivo Odenthal, al quale il Giudice Sportivo ha inflitto una squalifica di tre giornate.

Il programma del sabato si conclude con una ghiotta occasione che il calendario offre alla Sampdoria per accorciare le distanze dalla Zona Playoff, visto che blucerchiati affrontano a Marassi proprio il Modena che occupa attualmente l’ottavo ed ultimo posto utile, ed un’eventuale affermazione dei ragazzi di Mister Pirlo starebbe a certificare l’essersi messi alle spalle il periodo critico dopo il successo di Cittadella di domenica scorsa e, soprattutto, ridurre a due soli punti il distacco dai gialloblù emiliani, mentre il posticipo domenicale pone di fronte al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli i bianconeri marchiani ed il Sudtirol, sfida di importanza capitale in vista del prosieguo del Torneo, dato che ai padroni di casa si prospetta l’opportunità, in caso di vittoria, di scavalcare in Classifica proprio gli altoatesini ed uscire, almeno temporaneamente, dalla Zona Playout.

