Serie BKT. La presentazione del 23esimo turno

PISA – La caccia al Frosinone capolista sta divenendo il leimotiv del torneo cadetto, il cui 23esimo turno si apre, come di consueto, con l’anticipo serale di venerdì 3 febbraio che mette di fronte Modena e Cagliari, con il “piatto ricco” del sabato pomeriggio con altri 7 incontri e quindi concludersi con gli appuntamenti di domenica pomeriggio che coinvolgono Palermo-Reggina e Parma-Genoa.

Tocca pertanto ai “canarini” emiliani saggiare le condizioni di un Cagliari che, da quando il tecnico Ranieri si è seduto in panchina, ha ottenuto due vittorie ed un pareggio che gli hanno consentito di riacciuffare la Zonas Playoff, senza peraltro non entusiasmare eccessivamente sotto il profilo del gioco, circostanza di cui la formazione di Tesser cercherà di approfittare per portarsi a ridosso dei sardi, magari sperando di ripetere il largo successo per 3-0 peraltro datato oltre 20 anni fa.

Il programma del sabato si apre con il quanto mai interessante confronto dell’Arena Garibaldi fra il Pisa di Mister D’Angelo e gli altoatesini del SudTirol, autentica rivelazione del Torneo, con i padroni di casa desiderosi sia di riscattare la sconfitta per 1-2 dell’andata che di ritrovare il successo fra le mura amiche dopo l’inattesa sconfitta con identico punteggio contro il Cittadella alla prima di ritorno, pur essendo i nerazzurri privi del Capitano Marin appiedato per due turni dal Giudice Sportivo (con anche gli ospiti a dover fare a meno del difensore Curto per lo stesso motivo …), così come promette scintille la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara tra una SPAL in crisi più di risultati che di prestazioni ed il Bari che, con il rientro di Cheddira dal turno di squalifica, deve assolutamente cercare di rimediare in trasferta (dove ha già collezionato 5 vittorie …) ai passi falsi casalinghi se vuole continuare a nutrire ambizioni di Promozione.

Il resto delle gare che prendono il via alle ore 14:00 presenta una serie di confronti diretti inerenti la Zona salvezza, ad iniziare dal confronto del “Ciro Vigorito” fra Benevento e Venezia, divisi da soli 2 punti a favore dei padroni di casa e che oppone due formazioni dallo stesso identico negativo rendimento nelle ultime 5 giornate, ovvero con due soli pareggi a testa che le ha fatte sprofondare nei quartieri bassi della graduatoria, da cui spera di uscire il Perugia ospitando al “Renato Curi” un Brescia entrato in una preoccupante spirale sia tecnica che dirigenziale che ha portato la formazione lombarda (2 pareggi e 6 sconfitte negli ultimi 8 turni …) dalle aspirazioni di inizio Campionato in ottica Promozione a ritrovarsi ai margini della Zona Playout, pur considerando che negli ultimi incontro in terra umbra nella Serie Cadetta le “rondinelle” hanno collezionato una sola vittoria (2-0 a gennaio 2019 con a segno Torregrossa e Donnarumma …) a fronte di ben quattro sconfitte.

Zona retrocessione da cui spera di tirarsi fuori anche il Cittadella, imbattuto in questo inizio di Girone di ritorno, che, ospitando l’Ascoli ha l’occasione di superare in Classifica i bianconeri marchigiani, anch’essi in una fase tutt’altro che positiva, avendo raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate, per una delle sfide andate maggiormente in scena nel Torneo Cadetto in questi ultimi anni, con un andamento tutto sommato equilibrato (5 vittorie per i padroni di casa, 4 per gli ospiti e due pareggi …), mentre il Cosenza, rinfrancato dal successo della scorsa settimana contro il Parma a porre fine ad una striscia di 8 gare senza vittorie, deve obbligatoriamente cercare di ripetersi contro la Ternana se non vuol farsi nuovamente distanziare dalle altre formazioni in lotta per la salvezza.

Programma del sabato che si conclude alle ore 16:15 con il Frosinone che si reca in riva al Lario per rafforzare il proprio primato solitario, rendendo peraltro visita ad un Como in netta ripresa (10 punti nelle ultime 5 giornate) e che intende dimostrare contro la Capolista che le ambizioni di inizio Torneo non erano campate in aria, visto altresì che proprio in trasferta i gialloblù laziali hanno dimostrato qualche incertezza come certificano le 4 sconfitte già incassate, pur se nella scorsa stagione riuscirono ad imporsi per 2-0, con reti di Garritano e Rohden.

Concludono il programma della quarta giornata di ritorno le due sfide domenicali che riguardano l’alta Classifica, protagonista il Palermo che, detentore della miglior serie d’imbattibilità con 8 turni che hanno proiettato i rosanero ai margini della Zona Playoff, rappresenta l’avversario più temibile da affrontare per una Reggina che ha iniziato il ritorno con due sconfitte su tre incontri e che deve altresì fare a meno per squalifica del giovane talento Fabbian (già autore di 7 reti), mentre i padroni di casa possono avvalersi della strepitosa vena realizzativa del proprio Capitano Brunori, Capocannoniere con 12 centri a pari merito con Cheddira, così come le ambizioni di Promozione diretta da parte del Genoa verranno verificate da un Parma che rappresenta una sorta di “scheggia impazzita” del Campionato visto il suo rendimento quanto mai altalenante, mentre i rossoblù liguri sono reduce da una serie positiva di 7 turni che li ha proiettati solitari al secondo posto in graduatoria.

