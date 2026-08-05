Written by Agosto 5, 2026 6:18 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Scontro tra due auto sulla Via Aurelia Sud: tre feriti. Un 24enne in codice rosso

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PISA – Incidente stradale nel pomeriggio sulla via Aurelia Sud, nel tratto, all’altezza del ristorante Il Podere. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate due auto; nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato, finendo su un fianco.

Il bilancio è di tre persone ferite. Ad avere la peggio è stato un giovane di 24 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello dall’automedica per un politrauma. Al momento del trasferimento il ferito era cosciente.

Gli altri due coinvolti, un uomo e una donna di circa 50 anni, sono stati accompagnati anch’essi all’ospedale di Cisanello per gli accertamenti e le cure necessarie. Disagi per gli automobilisti con il tratto che è rimasto chiuso ed è stato riaperto solo nel tardo pomeriggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari di Alfa Pisa, Bravo Pubblica Assistenza, Misericordia di Pisa e Croce Rossa Italiana di Pisa. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pisa, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dello scontro, tutt’ora al vaglio.

Last modified: Agosto 5, 2026
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