Sassuolo- Pisa 1-0. Decide il colpo di testa di Moro. Nella ripresa non basta il cuore e le occasioni create

REGGIO EMILIA – Nel big-match della ventottesima giornata il Sassuolo sconfigge (1-0) il Pisa al Mapei Stadium. Gara decisa al 22′ dal gol di Moro. I nerazzurri ci hanno provato fino all’ultimo ma non sono riusciti a pareggiare la partita. Grande occasione per Tramoni e Lind, traversa di Meister nel recupero. I nerazzurri escono comunque a testa alta con l’applauso dei suoi splendidi tifosi e rimangono a più sei sul terzo posto.

Foto di Roberto Cappello

PRE GARA. Mister Inzaghi deve fare a meno di Solbakken e Vignato. Il tecnico nerazzurro schiera il solito 3-4-2-1. Davanti a Semper il solito trio formato da Rus, Caracciolo e Canestrelli. Sernicola è la novità sulla fascia destra, mentre Angori è confermato a sinistra. Sulla linea mediana spazio Piccinini e Marin. Tramoni e Moreo un passo indietro rispetto all’unica punta Lind. Il Sassuolo risponde con un 4-3-3. Davanti a Moldovan ci sono Romagna e Lovato con Toljan e Doig schierati sugli esterni difensivi. Boloca, l’ex Mazzitelli e Ghion a centrocampo. Berardi, Moro e Laurientè sono gli attaccanti. Sono seimila cinquecento i pisani che si sono riversati al Mapei Stadium per seguire da vicino la prova dei ragazzi di mister Pippo Inzaghi.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla fluo, Sassuolo in neroverde. Coreografia da brividi dei tifosi del Pisa: “Il Nerazzurro della mia sciarpa ovunque porterò“. I ritmi della gara sono subito alti. Prima occasione del Sassuolo con l’apertura di Laurientè per Berardi il cui tiro è deviato provvidenzialmente da Angori in angolo. La risposta del Pisa non si fa attendere. I ragazzi di Inzaghi costruiscono sull’out di destra con il cross di Sernicola per il destro di Moreo e la risposta di Moldovan. Sull’azione successiva il Pisa conquista un corner che peò non ha esito. La formazione neroverde si fa però pericolosa con il passare dei minuti con Doig che da pochi passi accompagna la sfera sul fondo. Poco dopo ancora il Sassuolo con il traversone dalla tre quarti di Romagna, la sponda di Moro per Doig che di destro da pochi passi colpisce il palo. Nerazzurri che non riescono ad uscire in questa fase. Primo ammonito del match al 19′ è l’ex nerazzurro Mazzitelli. Al minuto 22 passa il Sassuolo: Toljan scarica a destra per Berardi, il cui cross imbecca Moro che a centro area anticipa Rus e mette alle spalle di Semper: 1-0. Neroverdi avanti. Dopo la rete subita, il Pisa reagisce conquistando un angolo. I nerazzurri provano ad impensierire i neroverdi con alcuni cross dalle corsie laterali. Lind recupera due palloni importanti sulla tre quarti avversaria, ma l’azione non ha esito. Al 35′ dopo un batti e ribatti al limite la palla perviene a Tramoni che perde l’attimo al momento di battere a rete e l’azione sfuma. Il Pisa rischia però in contropiede al minuto 38, quando Berardi si invola sulla destra, ma calcia alto sopra la traversa. Il Pisa prova a portare pericoli dalle parti di Moldovan. Il cross di Moreo è respinto da Ghion. Nell’ultima azione del primo tempo va giù in area, ma Ghersini fa cenno di proseguire. Il primo tempo dopo un minuto di recupero si chiude sull’1-0 per il Sassuolo.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio da parte dei due mister durante l’intervallo. Al Mapei tornano in campo i medesimi effettivi che hanno iniziato la gara. Il Pisa ci prova subito. La formazione nerazzurra conquista un corner sul quale Piccinini prova la girata di sinistro, ribattuta dalla difesa neroverde. Sassuolo però ancora pericoloso dopo un batti e ribatti che favorisce la conclusione con il sinistro di Berardi. Semper può solo osservare la traiettoria della sfera che termina sul fondo. Pericolo scampato. Moreo come al solito taglia e cuce in mezzo al campo, Lind lotta come un leone. Al 16′ primi cambi per Inzaghi. Dentro Hojholt per Angori e Morutan per Piccinini. Sernicola si sposta dunque a sinistra, mentre Hojholt si affianca a Marin sulla linea mediana del campo. Nerazzurri ad un passo dal pareggio al minuto 64 in contropiede con Morutan che scappa via e serve Tramoni anticipato da Toljan all’ultimo momento. Peccato, era una grande occasione. Grosso dopo lo scampato pericolo effettua i primi cambi: staffetta Moro-Mulattieri in attacco. Mentre in difesa fuori Ghion e dentro Obiang. Il pubblico di casa applaude i suoi, ma il Mapei Stadium è sovrastato dai cori dei tifosi nerazzurri. Sernicola intanto scodella una gran palla in mezzo ma Moldovan anticipa sia Tramoni che Lind pronti allo stacco. Dalla parte opposta invenzione di Berardi per Laurientè il cui destro termina alto sopra la trasversa. Non c’è un attimo di tregua in campo. Il Pisa risponde colpo su colpo ai padroni di casa. Lind se ne va per vie centrali e dal limite lascia paartire un destro respinto da Moldovan e sulla respinta nessun nerazzurro è pronto alla deviazione vincente. Poi sul cross da destra Tramoni di testa allarga troppo la conclusione e l’azione sfuma. Il Pisa troverebbe anche il gol con una deviazione su una punizione di Morutan che calcia però prima del fischio di Ghersini quindi non vale. Di nuovo Morutan sul pallone punizione disegnata con l’arcobaleno ma questa volta la deviazione in angolo salva il Sassuolo. Nel frattempo Grosso richiama Laurientè ed inserisce Mulattieri. Fuori anche Mazzitelli per Iannoni. Intanto è incessante il tifo dei tifosi del Pisa. Doppio corner per il Pisa calciati entrambi da Morutan senza esito. Nel Sassuolo fuori anche Berardi, dentro Verdi. La formazione di Grosso si copre in questi ultimi minuti con 4-5-1. Intanto Hojholt dopo una caparbia azione guadagna un corner. L’ennesima mischia però salva il Sassuolo. Triplo cambio per Inzaghi: dentro Meister, Arena e Abildgaard, fuori Lind, Tramoni e Caracciolo. Ultimi minuti di gara poi ci sarà il recupero. Ancora una grande occasione per il Pisa: spiovente in area per Moreo sinistro al volo deviato da Meister sulla traversa, poi para Moldovan.Pisa in avanti fino all’ultimo. Sono quattro i minuti di recupero. Ancora un traversone dalla tre quarti bloccato da Moldova. Il Sassuolo batte di misura il Pisa.

SASSUOLO – PISA 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (78′ Iannoni), Ghion (67′ Obiang); Berardi (83′ Verdi), Moro (67′ Mulattieri), Laurienté (78′ Pierini). A disp. Satalino, Volpato, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Muharemovic. All. Fabio Grosso.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo (87′ Abildgaard), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (61′ Morutan), Marin, Angori (61′ Hojholt); Tramoni (87′ Arena), Moreo; Lind (87′ Meister). A disp. Nicolas, Loria, Sussi,, Tourè, Castellini, Calabresi, Bonfanti. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini della sezione dj Genova (Ass. Zingarelli-Pascarella). Quarto uomo: Lovison. VAR: Chiffi. AVAR: Di Marco

RETI: 22′ Moro (S)

NOTE: giornata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Mazzitelli (S). Angoli 8-10. Rec pt 1′; st 4′. Spettatori 11.241 per un incasso di 161.771 euro

Last modified: Marzo 1, 2025