Santa Maria a Monte. Domenica 15 dicembre una giornata di magia, musica e tradizioni natalizie nel borgo con “Note di Natale”

Written by admin• 8:27 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE– Domenica 15 dicembre Piazza della Vittoria a Santa Maria a Montesi vestirà a festa con la seconda edizione di “Note di Natale”, un evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisainsieme all’associazione “I Colori della Musica”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte e il contributo di Conceria Davide-F. Srl eUniCoopFirenze.

Dalle ore 11 alle 18.30, la piazza sarà il cuore pulsante di un’esperienza natalizia completa con un programma ricco di appuntamenti e sorprese che accompagnerà i visitatori lungo tutto l’arco della giornata, con momenti di musica, spettacoli dal vivo, laboratori creativi e mercatini di Natale”.

In merito all’iniziativa, il sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, ha dichiarato: “Il Natale, al di là dei credi religiosi, rappresenta senza dubbio la festa più importante dell’anno. È un momento di unione, di gioia e di riflessione, che dovrebbe essere celebrato con orgoglio e partecipazione da parte di tutti. Un sentito ringraziamento va a Confcommercio al Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, che hanno generosamente offerto il loro supporto per la realizzazione di questa festa, così come per molte altre iniziative che arricchiscono il nostro territorio. Confido che questa iniziativa raccoglierà una risposta entusiasta da parte delle famiglie”.

A seguire, Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa, ha aggiunto: “Questi sono eventi veramente tradizionali. Iniziative che non solo supportano il comparto commerciale, ma contribuiscono alla vitalità dei borghi, rendendoli più vivi e attrattivi. È bello vedere come si possano unire e coinvolgere i bambini, dando loro anche insegnamenti e valori importanti. Come Confcommercio, siamo felici di collaborare nuovamente con il Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, e con l’amministrazione comunale”.

Silvio Tempestini, presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, ha sottolineato l’importanza dell’evento nel contesto di un programma annuale ben definito: “Questo evento fa parte di un lungo programma che Confcommercio, il CCN Santa Maria a Monte e il Comune hanno sviluppato insieme per valorizzare il centro storico sia dal punto di vista commerciale che turistico. “Note di Natale” è l’ultimo appuntamento di un anno ricco di iniziative, infatti questa non è una manifestazione isolata, ma il culmine di un progetto condiviso e ben pianificato”.

Anche LucaFavilli, Responsabile Territoriale Confcommercio Pisa, ha sottolineato il valore dell’evento: “Mi unisco ai ringraziamenti all’amministrazione comunale per il sostegno a queste iniziative. Promuovere il territorio e le attività commerciali è l’obiettivo principale di eventi come “Note di Natale”.

“Sarà una vera giornata di festa” afferma EleonoraCarli,direttrice artistica dell’evento e presidente dell’associazione I Colori della Musica “sul palco di Piazza della Vittoria si alterneranno, oltre a noi esibizioni di gruppi come Marica, Danza da Perla e La Montesina, insieme alle rappresentazioni degli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘G. Carducci’ e della Scuola dell’Infanzia Paritaria ‘Beata Diana Giuntini’. Non mancheranno momenti di magia e sorpresa, con la possibilità di incontrare personaggi amati dai più piccoli come il Grinch, Elsa di Frozen e persino Willy Wonka. L’arrivo di Babbo Natale sarà il momento clou, reso speciale dal mezzo di trasporto davvero originale con cui si presenterà e che scopriremo solamente domenica. Inoltre, ci saranno laboratori creativi per i bambini, per rendere questa giornata ancora più coinvolgente e indimenticabile.”

Anche la biblioteca sarà parte attiva dell’evento, accogliendo i più piccoli con attività coinvolgenti, mentre Babbo Natale, in collaborazione con la MisericordiadiSantaMariaaMonte, sarà disponibile per foto e per raccogliere le letterine.

Piazza della Vittoria sarà animata dai tradizionali mercatini di Natale, ricchi di idee regalo artigianali e prodotti locali. Sarà inoltre possibile visitare i musei della città, scoprire la bellezza della Casa Carducci e partecipare alle attività organizzate dall’English SchoolValdera.

L’atmosfera natalizia sarà arricchita da degustazioni di street food, luci e allestimenti festivi. L’evento rappresenta un’occasione speciale per riscoprire la bellezza della comunità locale e vivere una giornata all’insegna della condivisione e della magia del Natale.

Last modified: Dicembre 12, 2024