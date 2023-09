San Giuliano Terme rinnova le attrezzature ludiche

Scritto da admin• 3:52 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Il comune di San Giuliano Terme ha tracciato un punto della situazione dei lavori per le attrezzature ludiche e per l’attività fisica nel territorio comunale, unitamente a quelle in previsione.

Nel comune termale insistono aree a verde pubblico nelle quali sono installate attrezzature ludiche destinate al libero utilizzo da parte di bambini e bambine e ragazzi e ragazze. Ad oggi sono state censite 30 aree gioco ubicate in 15 diverse frazioni del territorio comunale per un totale di 111 singole attrezzature ludiche che comprendono anche attrezzi per il fitness all’aperto.

Nel corso di questo anno (2023) gli interventi riferiti alle attrezzature ludiche hanno previsto interventi di nuove installazioni nelle aree gioco di Ghezzano, in piazza Tempesti, con l’installazione di una nuova altalena a cestone di tipo inclusivo con pavimentazione antitrauma donata dai genitori di Alice Bernardi, vittima anni fa di un incidente automobilistico, con relativa intitolazione dell’area.

Tra i lavori ultimati ci sono le nuove installazioni a Madonna dell’Acqua in via Don Murri (un’altalena e una struttura work fit con pavimentazione antitrauma) e a San Martino Ulmiano (un’altalena) per le quali è stato sostenuto un costo complessivo lordo di 9.800 euro. Gli interventi di manutenzione straordinaria nella aree attrezzate sopra elencate ammonta invece a 18mila euro lorde. In corso di attuazione ci sono la fornitura e installazione di due giochi in Orzignano area a verde tra via Bovio e la Sp 30 per un importo lordo di 5.800 euro. Il costo complessivo fino ad oggi sostenuto per gli interventi citati è di euro 33.600 lorde. In corso di affidamento ci sono la fornitura e installazione di struttura calisthenics a Madonna dell’Acqua in via Ada Negri. In progettazione c’è invece la fornitura e installazione di una staccionata per parchi giochi a Mezzana, in via Traversagna e in via da Fabriano, oltre ad un intervento nell’area giochi in Piazza Berlinguer a Metato, per le quali si stanno definendo gli investimenti.

“Dopo la mappatura di tutte le aree di interesse, elaborata e diffusa nei mesi scorsi, proseguiamo nel lavoro che l’Amministrazione porta avanti per rendere il nostro Comune ancora più vivibile e a misura di persona: bambini, giovani, adulti e tutti coloro che praticano l’attività all’aperto, da quella fisica al semplice svago – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi –. Gli interventi portati a termine, insieme a quelli che partiranno, si aggiungono ai tanti lavori compiuti in questi anni. Ma non ci fermeremo, vogliamo rendere ancora più confortevole e vivibile il nostro territorio”.

