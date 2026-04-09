Salute della donna: dal 22 al 29 aprile incontri, visite ed esami gratuiti in Aoup

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PISA – Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi.

I servizi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

Questa l’offerta a Pisa :

Data: 22 aprile

Tipologia: Colloqui sulla Pma-Procreazione medicalmente assistita

Ulteriori informazioni: il colloquio Pma è un incontro di coppia con il medico specialista allo scopo di accompagnare la coppia (o la persona) in modo consapevole, informato e supportato durante il percorso di fertilità (riferimenti: Vito Cela – Andrea Panattoni – Francesca Papini)

Orario: 10-13.

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara – UO Ostetricia e Ginecologia 1 – Centro Pma – Edificio 5 – II piano

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 050/992948

Note: telefonare dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data: 23 e 27 aprile

Tipologia: Visite diabetologiche

Ulteriori informazioni: Saranno offerte visite gratuite alle donne di età superiore ai 18 anni non affette da diabete mellito ma con fattori di rischio quali familiarità per questa malattia, precedenti alterazioni della glicemia, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta scorretta, abitudine al fumo, storia di diabete gestazionale, steatosi epatica, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, evidenza clinica di malattie cardiovascolari. Il servizio prevede una visita diabetologica, un colloquio dedicato alla promozione del corretto stile di vita, la stima del rischio di sviluppare il diabete tipo 2 attraverso il questionario FINDRISC e la misurazione della glicemia capillare mediante glucostick. Le partecipanti che risulteranno a rischio di diabete tipo 2 saranno indirizzate a un intervento precoce e personalizzato di prevenzione o presa in carico, grazie a una stretta collaborazione tra medico di medicina generale e Centro diabetologico. (Specialista di riferimento: Angela Dardano)

Orario: 9- 13.

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero di Cisanello – UO Diabetologia e malattie metaboliche; Edificio 8; percorso celeste; 2 piano, ambulatorio Day Service; stanza 32

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: angela.dardano@unipi.it

Note: si potrà prenotare dal 13 fino al 17 aprile. Non saranno prese in carico richieste ricevute al di fuori di questa finestra temporale. Specificare nell’oggetto della mail: “Adesione (H) Open Week sulla salute della donna” e nel testo un contatto telefonico di riferimento. La conferma dell’appuntamento sarà inviata per mail all’indirizzo usato per la prenotazione.

Data: 23 aprile

Tipologia: Incontro pubblico su “Emicrania e medicina di genere: focus su possibilità di gestione e trattamento nelle varie epoche della vita femminile” (Specialista di riferimento, Sara Gori)

Ulteriori informazioni: Durante l’incontro divulgativo i partecipanti potranno interagire con l’èquipe del Centro per la diagnosi e cura delle cefalee dell’Unità operativa di Neurologia. Verranno fornite informazioni sulla gestione sia farmacologica sia non farmacologica dell’emicrania con riferimento all’importanza della personalizzazione terapeutica in funzione del genere e delle varie fasi della vita. Questo approccio mirato che tiene conto di genere, età, condizioni concomitanti del paziente consente di offrire le migliori opportunità di cura per efficacia, tollerabilità e sicurezza nel corso del tempo. Una strategia di cura basata sulle specifiche caratteristiche dei pazienti e il monitoraggio nel tempo dell’andamento clinico e della risposta terapeutica è oggi più che mai necessario, vista la crescente disponibilità di farmaci antiemicranici innovativi, la cui prescrittibilità necessita di specifici requisiti nel tempo e di un rigoroso monitoraggio. Verranno fornite anche indicazioni sull’accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici per le cefalee e consegnato materiale informativo sull’emicrania, patologia tuttora accompagnata da stigma e banalizzazione.

Orario: 14:30 – 16

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara – Edificio 13 – Aula di Neurologia al piano terra

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: amb.cefaleapisa@ao-pisa.toscana.it

Note: le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data: 24 aprile

Tipologia: Visite di prevenzione del melanoma (specialista di riferimento, Agata Janowska)

Orario: 8:45 – 12:45

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero di S. Chiara – UO Dermatologia – Edificio 11 – 2° piano

Prenotazione obbligatoria all’ indirizzo e-mail: info.dermopisa@gmail.com

Note: le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data: 27 aprile

Tipologia: Incontro pubblico sui disturbi del sonno in menopausa

Ulteriori informazioni: Durante l’incontro aperto al pubblico la neurologa Monica Fabbrini e la sua equipe affronteranno le problematiche legate ai disturbi del sonno in menopausa interagendo direttamente con i partecipanti. La menopausa (media 51 anni) comporta un drastico calo di estrogeni che influisce pesantemente sulla salute e sul riposo. I 3 nemici del sonno: Vampate di calore: causano risvegli frequenti e insonnia cronica (colpiscono circa il 50% delle donne). Disturbi dell’umore: ansia e depressione alterano la qualità del riposo. Apnee notturne: il rischio aumenta a causa della perdita della protezione ormonale e del cambio di peso. In sintesi: I disturbi del sonno in questa fase aumentano il rischio cardiovascolare e di osteoporosi, ma sono trattabili. È fondamentale rivolgersi a uno specialista per migliorare la qualità della vita.

Orario: 15 – 16.

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara, edificio 13, Aula Neurologia, piano terra

Prenotazione obbligatoria: No

Data: 28 aprile

Tipologia: Visite sui disturbi del sonno

Ulteriori informazioni: I disturbi del sonno, soprattutto l’insonnia, colpiscono prevalentemente il sesso femminile durante tutte le età della vita, in adolescenza, età fertile, gravidanza e menopausa con una frequenza più che doppia rispetto al sesso maschile. Saranno pertanto effettuate delle visite caratterizzate da colloqui con medici esperti in medicina del sonno, soprattutto l’insonnia, con somministrazione di test specifici e prescrizione di terapie secondo le linee guida internazionali (Specialista di riferimento, Laura Palagini).

Orario: 14 – 15:30

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara – UO Psichiatria 2 universitaria

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: lpalagini@gmail.com

Note: nella email specificare nell’oggetto: iniziativa Bollini rosa. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili. Arriverà una mail di conferma con le indicazioni per l’ambulatorio di visita.

Data: 28 aprile

Tipologia: Incontro pubblico sulla comunicazione dei bisogni come prevenzione primaria.

Ulteriori informazioni: L’iniziativa prevede una sessione interattiva del gruppo, composto da pazienti in cura nel Centro Senologico e caregiver, condotto da Valeria Camilleri (psichiatra, psicoterapeuta, psico-oncologa) e da Teresa Vigilante (psicoterapeuta, psico-oncologa), in cui sarà condivisa un’introduzione iniziale e una sessione dedicata a esercizi di Medicina narrativa e psicoeducazione emotiva.

Orario: 15 – 17.

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara – UO Senologia, Edificio 6, Aula multidisciplinare, Piano terra. Link al sito aziendale: https://www.ao-pisa.toscana.it/ind

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 050 993527 oppure all’indirizzo e-mail: valeria.camilleri@ao-pisa.toscana.it (prenotazioni in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili)

Note: L’incontro, con l’ausilio della medicina narrativa, verterà sulla comprensione della stretta relazione esistente fra immagine e percezione di sé, aspettative proprie ed esterne, ruminazione e rimuginio, stress, frustrazione e somatizzazione con riferimenti alla letteratura scientifica specifica e l’indicazione degli strumenti a disposizione per dipanare e risolvere i nodi emersi.

Data: 28 aprile

Tipologia: Incontro pubblico su gestione della gravidanza e dell’allattamento nelle pazienti con sclerosi multipla.

Ulteriori Informazioni: Durante l’incontro i partecipanti potranno interagire direttamente con Livia Pasquali e la sua equipe.

Orario: 15 – 16:30

Sede: Aoup – Stabilimento ospedaliero S. Chiara – UO Neurologia – edificio 13 – Aula piano terra

Prenotazione obbligatoria: No

Tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.

Last modified: Aprile 9, 2026