Sabina Nuti e Luigi Ambrosio assumono la presidenza del Governing Board di EELISA

PISA- Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, e Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore, assumono la presidenza del Governing Board di EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) per sei mesi. EELISA è un’alleanza che unisce 10 università europee di otto paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e altri. La presidenza sarà ufficialmente trasferita durante il Grand Meeting che si terrà a Pisa dal 18 al 20 novembre 2024, presso le sedi delle due università italiane coinvolte nell’Alleanza.

L’Alleanza, che include oltre 194.000 studenti e 18.500 docenti, ha ricevuto finanziamenti europei per specifici progetti. Il nuovo periodo di presidenza coincide con il quinto anniversario dell’Alleanza e segna una fase cruciale: l’obiettivo è passare da una collaborazione basata su progetti condivisi a una cooperazione integrata a lungo termine, con l’ambizione di formare una nuova generazione di professionisti europei in grado di rispondere alle sfide globali in modo intelligente e sostenibile.

Nel 2023, EELISA ha ricevuto un finanziamento di 14,4 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Durante il Grand Meeting pisano, saranno discussi temi cruciali come la sostenibilità a lungo termine dell’Alleanza e l’attrazione di talenti. Il meeting prevede anche interventi su temi di ricerca e intelligenza artificiale, con un relatore ospite di prestigio, Robert-Jan Smits, presidente dell’Università di Eindhoven e della Eurotech Universities Alliance.

