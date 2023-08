Sabato 12 agosto all’insegna dello shopping sotto le stelle a Tirrenia

Scritto da admin• 2:08 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

TIRRENIA – Sarà un sabato 12 agosto speciale per Tirrenia, all’insegna del migliore shopping sotto le stelle. Mercato straordinario all’aperto, in piazza dei Fiori e in piazza Belvedere a partire dalle ore 17, organizzato e promosso dalla Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa.



Una occasione da non perdere per gli amanti dello shopping, che potranno scegliere tra i 50 banchi del mercato, e cogliere l’occasione per acquisti super convenienti ad un passo dal mare. Abbigliamento, calzature, accessori, ma anche lampredotto, zucchero filato e tante altre sorprese, questa l’offerta del mercato sotto le stelle, aperto dalle 17 fino alla mezzanotte.

L’invito a raggiungere Tirrenia giunge direttamente dal presidente della Fiva Confcommercio Franco Palermo:“Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Conti e l’assessore al commercio Pesciatini su tutti, per la possibilità che ci viene offerta di animare Tirrenia con la nostra proposta commerciale, che cerchiamo di far crescere sempre di più in direzione della qualità. I nostri mercati sono eventi sempre molto graditi sui territori, garanzia per i consumatori, antidoto all’inflazione e opportunità di svago per tutti, grandi e piccini”.

“Ancora una volta la Fiva Confcommercio offre l’opportunità a tanti operatori di poter lavorare e vendere in un contesto bello e gratificante. Allo stesso tempo rispondiamo presente alla richieste dei territori che vogliono il nostro mercato straordinario, sempre un importante attrattore di persone. Per sabato 12 agosto ci auguriamo la massima partecipazione, sicuri che sarà una bellissima serata per Tirrenia e per tutti coloro che verranno” – aggiunge Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa.

