Round MidNight, il Jazz sbarca a Pisa al Cinema Arsenale

PISA – Domenica 16 aprile alle ore 20.30, per la JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, il cinema incontra il jazz a Pisa al Cinema Arsenale, vicolo Scaramucci, 2. Nel centenario della nascita di Dexter Gordon sarà proiettato il film Round Midnight, regia di Bertrand Tavernier.

L’evento è a cura del Cinema Arsenale e del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno in collaborazione con la Scuola di Musica Nuovi Suoni di Livorno.

Nel corso della serata concerto con Matilde Gori Sommati, tromba, Federico Monzani, pianoforte, Mauro Giannaccini, contrabbasso, Samuele Boscagli, batteria. A cura di Andrea Pellegrini.

Round midnight, è una celebre composizione di TheloniousMonk, è l’ora magica in cui in un jazz club notturno si celebra il rito di una musica particolare. Il film (in assoluto uno dei migliori film sul jazz), uscito nel 1986, è ispirato alla vita di Lester Young, Bud Powell e Francis Paudras.

Parigi, 1959, Dale Turner, sassofonista statunitense ex-alcolizzato, si esibisce nuovamente nella capitale francese dopo molti anni. Francis Borier, pubblicitario squattrinato e ammiratore di Turner, possiede tutti i dischi incisi da lui; tutte le sere va ad ascoltare la sua musica stando sul marciapiede fuori dal Blue Note, il locale dove Turner suona. Una sera Francis trova il coraggio di presentarsi a Turner e di offrirgli da bere: questo gesto segna l’inizio di una straordinaria amicizia, e Francis diventa suo assistente e protettore, lo tiene per quanto possibile lontano dall’alcool, lo raccoglie in giro fra bettole e commissariati e riesce anche a farlo lavorare con impegno e dedizione e a fargli incidere dei dischi. Presto Turner sente il bisogno di tornare negli Stati Uniti e Francis decide di accompagnarlo, facendosi promettere che tornerà insieme a lui. Il sassofonista decide di rimanere e Francis, una volta a casa, riceve dopo breve tempo un telegramma che annuncia la morte del grande amico.

Il film, i premi – Ha vinto nel 1987 un premio Oscar a Herbie Hancock per la migliore colonna sonora , un premio David di Donatello a Dexter Gordon per migliore attore straniero, due premi Nastri d’Argento e due premi César; nel 1988 al regista Betrand Tavernier il premio Bodil come migliore film non americano.

Cast: Dexter Gordon, François Cluzet, Sandra Reaves-Phillips, Lonette McKee, Christine Pascal, John Berry, Martin Scorsese, Bobby Hutcherson, Philippe Noiret, Billy Higgin, Éric Le Lann, John McLaughlin, Pierre Michelot, Wayne Shorter, Ron Carter, Palle Mikkelborg, Mads Vinding, Cheikh Fall, Michel Pérez, Tony Williams, Freddie Hubbard, Cedar Walton.

Biglietti: Lezione-concerto + Film: Intero 15 Euro; ridotto 13 Euro. Solo Film: intero 7 Euro; ridotto 6 Euro. Ridotto anche per studenti delle scuole di musica e conservatori. Oltre al biglietto, chi ne fosse sprovvisto dovrà comunque fare la tessera annuale del Cinema Arsenale.

Info e prenotazioni: Cinema Arsenale, Vicolo Scaramucci 2 Pisa.

Tel: 050.502640 – email: arsenale@arsenalecinema.com

Last modified: Aprile 13, 2023