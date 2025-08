Richiesta di riqualificazione e arredo della rotatoria tra via Calcesana e via di Cisanello. Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Decoro urbano e cultura del verde come elementi fondamentali per l’identità del territorio”

Written by Antonio Tognoli• 5:27 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



SAN GIULIANO TERME – “In qualità di Consigliera comunale civica eletta nella Lista Boggi Sindaco, desidero portare all’attenzione del Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio comunale la necessità di un intervento di sistemazione estetica e valorizzazione paesaggistica della rotatoria situata tra via Calcesana e via di Cisanello, in prossimità della farmacia Le Querciole, all’ingresso della frazione di Colignola e a ridosso di Ghezzano“, afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera comunale civica Lista Boggi Sindaco.



“Questa rotatoria, che rappresenta uno dei principali punti di accesso al territorio comunale, si presenta attualmente spoglia e priva di qualunque arredo decorativo o elemento verde, restituendo un’immagine trascurata e poco accogliente, in netta dissonanza con il ruolo simbolico e visivo che uno snodo di tale importanza dovrebbe avere. È evidente come una semplice sistemazione estetica – anche minimale – con alberature ornamentali, arbusti e essenze floreali possa trasformare questa rotatoria in un punto di benvenuto più dignitoso e rappresentativo, migliorando la qualità del paesaggio urbano e contribuendo a rafforzare il senso di cura e appartenenza al territorio. Il decoro urbano è cultura Intervenire in spazi pubblici come una rotatoria non è solo una scelta funzionale o estetica, ma un atto culturale. Promuovere una cultura del verde significa insegnare, con i fatti, il rispetto per i beni comuni e l’attenzione per l’ambiente. Significa far capire che la bellezza dei luoghi quotidiani è parte integrante della qualità della vita. Il verde pubblico, anche nei suoi elementi più semplici – come aiuole, rotatorie, alberi ornamentali – rappresenta una forma concreta di educazione civica. È un segnale visibile e immediato di un’amministrazione che ha a cuore non solo le grandi opere, ma anche la cura diffusa del proprio territorio“, conclude Mazzarri.



Proposta di intervento



Alla luce di quanto sopra, si richiede:

che l’Amministrazione comunale preveda un intervento di arredo urbano e sistemazione paesaggistica della rotatoria tra via Calcesana e via di Cisanello, con:

inserimento di alberi, arbusti e fioriture compatibili con il contesto stradale;

sistemazione e cura delle aiuole limitrofe;

eventuale coinvolgimento di realtà locali (scuole, comitati, associazioni) per promuovere un senso di partecipazione e attenzione condivisa;

che l’intervento venga pianificato compatibilmente con le competenze viabilistiche della Provincia di Pisa, da coinvolgere se e dove necessario per nulla ostacolare la realizzazione, pur mantenendo la piena centralità dell’Amministrazione comunale nel progetto di riqualificazione;

che la rotatoria diventi esempio di attenzione al decoro urbano da estendere progressivamente ad altri punti di accesso al territorio e alle frazioni del Comune.

Confido nella sensibilità del Sindaco e della Giunta verso questa proposta, che non comporta grandi risorse ma può rappresentare un gesto concreto di cura, bellezza e rispetto per l’ambiente e per la comunità.



Last modified: Agosto 2, 2025