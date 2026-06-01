Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, prove in Arno per gli equipaggi: domani la sfida tra Pisa, Amalfi, Genova e Venezia

Written by Redazione• 2:44 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Giornata di prove in Arno per gli equipaggi delle quattro Repubbliche Marinare. Da questa mattina, infatti, gli atleti di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa stanno testando le rispettive imbarcazioni in vista della 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma domani, martedì 2 giugno, a Pisa.

Un appuntamento particolarmente atteso, che quest’anno si svolge in concomitanza con gli 80 anni della Festa della Repubblica e con i 70 anni dalla prima edizione della Regata, disputata proprio a Pisa il 1° luglio 1956 alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

La manifestazione gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sarà trasmessa in diretta sui canali Rai.

La Regata vedrà sfidarsi sull’Arno le quattro città marinare, Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, sulla distanza di duemila metri per la gara maschile e di mille metri per quella femminile. Come da tradizione, l’evento sarà preceduto dal Corteo storico delle quattro Repubbliche, con centinaia di figuranti in costume che sfileranno sui Lungarni rievocando personaggi, simboli e momenti significativi della storia delle città partecipanti.

Nel pomeriggio di oggi, alle 18 al Giardino Scotto, si terrà la presentazione ufficiale degli equipaggi e degli staff tecnici delle quattro Repubbliche. Alle delegazioni ospiti sarà donato anche il Numero Unico realizzato dal Comune di Pisa in occasione della Regata, con l’albo d’oro della manifestazione e un inserto curato da Finestre sull’Arte dedicato a quattro opere d’arte rappresentative di ciascuna città.

Il programma di martedì 2 giugno si aprirà alle 9 al Canale dei Navicelli con la riunione del Comitato tecnico di Armi. Alle 11, all’Auditorium del Museo delle Navi Antiche di Pisa, è prevista la riunione del Comitato generale di Regata, con la partecipazione dei Comitati e dei sindaci.

Dalle 13 alle 19, a Palazzo Gambacorti, sarà attivo l’annullo filatelico su due cartoline: una dedicata al primo manifesto promozionale del 1956 e una al manifesto della 71ª edizione.

Alle 15.15 si svolgerà la Regata femminile, con partenza da ponte Solferino e arrivo allo Scalo Renaioli. Alle 15.45 prenderà il via il Corteo storico, che partirà da lungarno Fibonacci per attraversare ponte della Fortezza, lungarno Mediceo, ponte di Mezzo e lungarno Galilei fino allo Scalo Renaioli. Alle 17.30 sarà la volta della Regata maschile, con partenza dal ponte sull’Aurelia e arrivo allo Scalo Renaioli. A seguire, al Giardino Scotto, si terrà la cerimonia di premiazione degli equipaggi.

Gli orari delle regate potranno subire variazioni in base alle esigenze della diretta Rai.

La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare nasce ufficialmente nel 1955 per celebrare le imprese e la rivalità tra Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, le più note Repubbliche marinare italiane. Pisa vanta otto vittorie, l’ultima delle quali risale al 2010. Dal 2022, alla tradizionale gara maschile si è affiancata anche la competizione femminile.

Il corteo storico pisano è stato rinnovato negli ultimi anni ed è concepito per rappresentare i secoli di massimo splendore della città, tra XI e XIII secolo. È composto da cinque gruppi dedicati agli ambiti politico, militare, sociale, economico e marinaro, per un totale di 88 figure in costumi storicamente documentati. Tra i personaggi e i simboli rappresentati figurano l’Imperatore, Uguccione della Faggiola, la Croce dei Pisani, il “Signum Rubicundum”, Ugolino della Gherardesca, Leonardo Fibonacci e Kinzica de’ Sismondi.

Last modified: Giugno 1, 2026