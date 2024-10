Questa sera l’undicesima puntata di Serie B Social Club in diretta sulla pagina Facebook

Scritto da admin• 11:02 am• Pisa SC

PISA – Quattro punti per la Sampdoria e la Carrarese, due per Spezia e Pisa in una appassionante tre giorni di Serie B, che ha visto le squadre scendere in campo per il turno infrasettimanale, proiettandosi direttamente alle altre gare del week-end che chiuderanno un tour de force da tre partite in una settimana.



Il Pisa resta capolista, mentre lo Spezia perde la seconda posizione a discapito di un Sassuolo sempre più in rampa di lancio, ma ancora lì a lottare con le altre. La Carrarese non perde e rimane fuori dalla zona retrocessione mentre la Samp risale la china e si porta in piena zona playoff.

Questi e tanti altri i temi della nuova puntata di ‘Serie B Social Club’, pronto a tornare questa sera, giovedì 31 ottobre, con una diretta in cui si toccheranno tutti i contenuti di un campionato come sempre impronosticabile. Poi un focus sul prossimo turno, in cui spicca un attesissimo Cremonese-Pisa, mentre Spezia, Carrarese e Pisa torneranno a giocare in casa, cercando di ritrovare i tre punti.



Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

Last modified: Ottobre 31, 2024