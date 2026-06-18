Written by Giugno 18, 2026 1:57 pm Palaia

Lavori alla rete idrica, lunedì 22 giugno interruzione dell’acqua a Montefoscoli

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PALAIA – Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, lunedì 22 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a Montefoscoli.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, martedì 23 giugno, con le stesse modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 18, 2026
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