Lavori alla rete idrica, lunedì 22 giugno interruzione dell’acqua a Montefoscoli

PALAIA – Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, lunedì 22 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a Montefoscoli.
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, martedì 23 giugno, con le stesse modalità.
Scusandosi per i possibili disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Giugno 18, 2026