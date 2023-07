Primo colpo per il Cus Pisa Cosmocare: ecco Davide Mezzani per coach Cristiano Forti

Scritto da admin• 1:00 pm• Pisa, Sport/Altro

PISA – Primo colpo di mercato per il Cus Pisa Basket Cosmacare: arriva in gialloblù Davide Mezzani, ala piccola di 192 cm, nato ad Arcola (SP) il 25 ottobre 2002. È il primo ingresso nel Roster già ben collaudato del Cherubino, in vista della prossima stagione a disposizione di Coach Cristiano Forti nel campionato di serie C di Basket.

LA CARRIERA. Inizia a giocare nell’Under 13 dell’Arcola Basket, squadra di casa dove partecipa al campionato regionale. L’anno successivo va a Carrara, sponda Audax, dove disputa il campionato Under 14 Elite, poi vince il campionato regionale Under 15 e l’anno seguente vince anche la Coppa Toscana con l’Under 16 di Eccellenza. I suoi successi non si fermano, quando con l’Under 18, vince il campionato regionale e arriva terzo con l’under 20. Dal 2018 entra a far parte del gruppo della prima squadra, disputando 5 campionati di C Silver e classificandosi sempre tra i primi dieci realizzatori negli ultimi due anni. È iscritto alla facoltà di Economia presso la Università di Pisa. Daniele si affianca agli altri giovani studenti che compongono il gruppo della nostra prima squadra.

