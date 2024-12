Presentato il programma delle iniziative di ‘Pisa città del Natale'”

Written by admin• 2:56 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Oggi è stato presentato il programma delle iniziative natalizie che animeranno la città di Pisa dal 5 dicembre al 6 gennaio 2024, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti. Erano presenti l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e il presidente di Conflitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. Il programma, organizzato dal Comune di Pisa, Confcommercio Pisa, Fm Allestimenti e Alla Vigna Group, include eventi per i cittadini e i turisti, finanziato da un bando pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale.

L’assessore Pesciatini ha sottolineato che il Natale è un’opportunità per valorizzare il territorio, illuminando la città, il litorale e i quartieri. Sono previste nuove installazioni e mercatini, con sorprese settimanali per grandi e piccini. Il 31 dicembre ci sarà un concerto gratuito in piazza dei Cavalieri con Elio e le Storie Tese, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo. L’invito è di vivere Pisa vestita a festa durante le festività.

Stefano Maestri Accesi ha ringraziato l’amministrazione per il bando che prevede un progetto di lunga durata, dal 2024 al 2027, e che quest’anno già introduce novità come la pista di ghiaccio in Piazza Don Minzoni e attività al Giardino Scotto. Il programma prenderà il via il 5 dicembre alle 16:30 con l’inaugurazione in Piazza Vittorio Emanuele II.

Tra le principali iniziative: la pista di pattinaggio a Piazza Don Minzoni, il Mercatino di Natale con 18 baite in Piazza Vittorio Emanuele e in Logge dei Banchi, la Casa di Babbo Natale e i mercatini artigianali al Giardino Scotto, con spettacoli e attività fino all’Epifania. Il giorno 8 dicembre, l’accensione dell’albero di Natale in Piazza XX Settembre darà il via a una serie di eventi, tra cui giocoleria, musica, e giochi per bambini.

Le iniziative comprendono anche spettacoli di magia, banda itinerante, laboratori didattici, e la tradizionale festa di Capodanno con Elio e le Storie Tese. Inoltre, il 5 gennaio e il 6 gennaio, la Befana animerà il centro e il litorale con attività per bambini.

Sul Litorale, ci saranno eventi a Marina di Pisa e Tirrenia, tra cui giochi di legno, spettacoli circensi, la casa di Babbo Natale, e pony per bambini. Il programma si concluderà il 6 gennaio con altre iniziative festive per tutti.

L’invito è a partecipare numerosi e vivere le festività in una Pisa vestita a festa!

