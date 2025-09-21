Potere al Popolo! Pisa: “Sciopero generale contro guerra e genocidio: Piazza XX Settembre”

Written by admin• 6:43 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa

“Sosteniamo con convinzione lo sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base e dal CALP di Genova per il 22 settembre: è ancora una volta la forza dei lavoratori e delle lavoratrici a poter fermare la macchina della guerra e chiedere un’immediata cessazione delle violenze. Di fronte all’invasione di Gaza City e alle continue forniture di armi, non possiamo accettare il silenzio delle istituzioni né le strumentalizzazioni politiche. È il momento di mobilitarsi: chiediamo la fine del massacro, la tutela dei civili e la solidarietà concreta alla Flotilla e al popolo palestinese. Chiediamo inoltre una netta discontinuità nelle relazioni con le autorità israeliane responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale. Costruiamo un’alternativa politica autonoma e indipendente rispetto al governo e al centro-sinistra, fondata sui diritti umani, la pace e la giustizia internazionale. Ci vediamo il 22 settembre a Pisa, in Piazza XX Settembre, dalle ore 9. Mobilitiamoci pacificamente, in tutta Italia, per fermare la guerra e chiedere una soluzione politica che metta al centro la vita delle persone.“, conclude la nota stampa.

Settembre 22, 2025