Potenziati i controlli per Ferragosto: sicurezza rafforzata a Pisa e sul litorale

PISA – In vista del Ferragosto, la Polizia Municipale di Pisa ha predisposto un potenziamento straordinario dei controlli sia in città che sul litorale.



Questa misura rientra in un più ampio piano di sicurezza, elaborato in collaborazione con Prefettura e Questura di Pisa, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che affollano Pisa e il suo litorale in questo periodo.

Il Ferragosto è tradizionalmente caratterizzato da un notevole afflusso turistico, con eventi e manifestazioni che richiamano migliaia di visitatori. Per gestire questa maggiore presenza di persone, il Comune di Pisa ha deciso di intensificare la sorveglianza, con pattuglie della Polizia Municipale attive su tutto il territorio comunale, incluse le zone più frequentate come il centro storico, il litorale e le principali vie di comunicazione.

La Polizia Municipale sarà operativa anche durante le ore serali e notturne, aumentando le pattuglie per garantire una maggiore vigilanza durante gli eventi previsti per la notte di Ferragosto.

Il comandante della Polizia Municipale di Pisa ha sottolineato l‘importanza della collaborazione tra le Forze dell’ordine per una sicurezza integrata e coordinata dal Questore di Pisa, alla quale la Polizia Municipale contribuisce attivamente per assicurare un Ferragosto sicuro e sereno. Questo piano straordinario di controlli dimostra l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale e della Polizia Municipale nel tutelare la sicurezza e il benessere della comunità, in un periodo particolarmente sensibile per l’afflusso turistico e la partecipazione collettiva agli eventi pubblici. Si invita infine cittadini e visitatori a mantenere sempre comportamenti responsabili.

