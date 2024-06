Plastic Free Onlus torna in azione a Pontedera: raccolta rifiuti a Gello

Scritto da admin• 7:40 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Sabato 15 giugno, Plastic Free Onlus torna in azione a Pontedera con un’iniziativa di raccolta di plastica e altri rifiuti nella zona di Gello.

Il ritrovo è al “Campino” della frazione, dove i volontari, suddivisi in gruppi, opereranno su tutta l’area. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 del mattino per un rapido briefing, seguito dalla pulizia, che si concluderà entro l’ora di pranzo. L’iscrizione all’evento è obbligatoria ma gratuita.

Si consiglia di portare guanti resistenti, scarpe chiuse, indumenti comodi e idonei alla raccolta, borraccia d’acqua e cappello.

Last modified: Giugno 13, 2024