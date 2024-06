Pisa torna capitale dell’arte con Pisa Art Week

Scritto da admin• 6:14 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dopo il successo della passata edizione, per tre giorni, da venerdì 7 a domenica 9 prossimi, Pisa, tornerà ad essere protagonista con l’evento Pisa Art Week, in un percorso itinerante, aperto ed alla portata di tutti, con l’intento di divenire una fonte di attrazione per giovani, adulti e bambini, al pari di cittadini e turisti in visita alla nostra città.

di Giovanni Manenti

Il tutto è stato illustrato nello splendido scenario della Sala delle Baleari alla presenza dell’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, nonché, fra gli altri, di Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli – rispettivamente Presidente e Direttore di ConfCommercio Pisa – di Annalisa Sofia Pezzulo, Presidente Associazione Athena e di Pierluigi Nieri, Direttore dei Musei Nazionali di San Matteo e Palazzo Reale. Una Manifestazione, “Pisa Art Week” che è organizzata dall’Associazione Athena insieme a Confcommercio Provincia di Pisa e la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione di una fitta rete di sponsor e partner e che vedrà, quale spazio espositivo principale – vera officina di arte e design, ad ingresso libero dalle 10 alle 20 – gli Arsenali Repubblicani che si affacciano sui lungarni.

Verranno ospitate le opere di quattro artisti – Natalya Gudovich Giovanni Balderi, Avassena e Bruno Salvatore Latella – con stile e ispirazione diversa ma con un punto di riferimento comune quale l’arte classica, declinata in modo personale, i quali saranno a disposizione durante la tre giorni, proponendo le loro opere e realizzandone di nuove in estemporanea, mentre il percorso sarà arricchito da una serie di mostre e installazioni distribuite nelle gallerie cittadine animate da eventi ed occasioni di incontro. Quale sia l’importanza di tale iniziativa lo sottolinea l’Assessore al Commercio ed al Turismo Paolo Pesciatini, riferendo: “Si tratta di una Manifestazione che si dispiega lungo alcuni dei luoghi dell’anima della nostra città che consentono altresì una particolare attrazione sotto il profilo turistico, oltre a sottolineare l’importanza di Pisa anche nell’ambito della Storia dell’Arte italiana, laddove si consideri che se vogliamo risalire alle origini della stessa, prima di andare in qualsivoglia altra città o Museo occorre venire a Pisa per visitare il Museo di San Matteo, al pari di quello dell’Opera della Primaziale. E, del resto, prosegue l’Assessore, “anche il grande Keith Haring – che scelse di venire a Pisa per realizzare “Tutto Mondo”, la sua ultima opera pubblica – era consapevole dell’importanza della nostra città nell’ambito della Storia dell’Arte, affermando lui stesso che, nel caso in cui il Paradiso fosse esistito, avrebbe sperato che traesse ispirazione da Pisa, così come un altro aspetto importante di questa iniziativa sia quello di mettere in evidenza il fatto che l’Arte svolge un ruolo fondamentale nella costruzione del processo di formazione della conoscenza dell’uomo, anche da un punto di vista prettamente sociale“.

Da parte di ConfCommercio Provincia di Pisa, il Presidente Stefano Maestri Accesi ricorda: “Deve essere evidenziata la grande sinergia che anima questo evento, che conferma quanto Pisa sia città d’arte e di storia, avendo scoperto che sta diventando uno dei musei di street art a cielo aperto più grandi del mondo ed è grazie ad iniziative come questa che la nostra città si rivela realmente dinamica e ci permette di conoscere tanti giovani artisti. attraverso una mostra diffusa, che vede sinergia tra gli assessorati al Turismo e alla Cultura, e tra alcuni tra i principali luoghi dell’arte del nostro territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda. il Direttore di ConfCommercio Pisa Federico Pieragnoli che precisa: “E’ doveroso ringraziare l’Associazione Athena per aver ideato un’iniziativa in grado di coinvolgere tutte le età, bambini e famiglie compresi, grazie al veicolo dell’arte, ed è proprio in virtù di appuntamenti come questo se possiamo coltivare l’ambizione di raggiungere l’obiettivo di far permanere persone e visitatori nella nostra provincia e a Pisa, che nell’ultimo anno ha registrato numeri importantissimi in quanto a presenze turistiche, addirittura aumentati rispetto al periodo pre-Covid”.



Chiamata in causa, la Presidente dell’Associazione Athena Annalisa Sofia Pezzulo tiene ad evidenziare: “Questa seconda edizione si caratterizza innanzitutto per l’aver a disposizione uno spazio quale gli Arsenali Repubblicani che rappresenta il Quartier Generale della Manifestazione, dove saranno esposte delle opere di famosi artisti, attorno al quale ruoteranno altri eventi all’interno di diversi punti cittadini, oltre alla presenza di Laboratori dedicati a grandi e piccini, in modo da coinvolgere a 360 gradi tutta la città, in quanto gli Arsenali sono dedicati in particolare a persone addette ai lavori ed appassionati di arte, mentre nei laboratori, ad esempio come “Paint & Wine”, le persone possono dipingere mentre degustano un bicchiere di vino, circostanza che può pertanto interessare anche i profani in modo da avvicinarsi a questo settore” …

“Non è prevista in questa edizione“, conclude Annalisa Sofia Pezzulo, “la presenza di artisti di strada, avendo deciso di dare spazio ad un altro tipo di arte, esponendo opere, sia di pittori che di scultori, che prendono molto spunto dall’arte classica, pur procedendo a reinterpretare la stessa a modo loro sotto vari aspetti, rivolgendo pertanto un appello a cittadini e turisti a visitare Pisa Art Week in quanto, come riportato in un recente articolo, l’Arte è oramai considerata come una cura sia per il corpo che per l’anima, ragion per cui dovremmo avvicinarci alla stessa per fare in modo di migliorare noi stessi, le nostre prestazioni e personalità“.

Il Calendario degli appuntamenti

Venerdì 7 giugno:

Ore 18.30 Arsenali Repubblicani – Inaugurazione e taglio del nastro con autorità e partner

Ore 19.30 Arsenali Repubblicani – Esibizione compagnia D.A.R. in “Lost in the stars” con le coreografie di Massimiliano Terranova, una bellissima collaborazione della Scuola Danza Ghezzi di Pisa con la scuola Maxballetacademy. Sarà presentato un estratto dello spettacolo andato in scena lo scorso 23 marzo a Firenze.

Sabato 8 giugno:

Ore 10 – Arsenali Repubblicani. Apertura fino alle 20 – Ingresso libero

Ore 10.30 – Arsenali Repubblicani laboratorio “Creativity Lab Kids” in lingua inglese per bambini dai 4 ai 7 anni. In collaborazione con la English British School di Pisa. Necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Ore 16-19 Antonella Scarfone Art Gallery (Lungarno Gambacorti) – Vernissage “I colori della terra” (ingresso libero). In esposizione le sculture di: Giovanni Balderi, Jana Büttner, Ule Ewelt, Ferruccio Maierna, Olga Prokop, Paolo Staccioli. E i quadri di Allén, Rosso Emerald Crimson, De Felice, Gennifer Deri, Rossana Borzelli, Kicki Edgren, Angelo Giordano, Filippo Manfroni, Paolo Medici, Carlo Romiti.

Ore 18 – Roots Gallery (Corte San Domenico) Live performance dell’’artista londinese Maria Gvardeitseva dal titolo “Nights You Spent without Me, or Anthropometries de L’epoque de Misogynie”. Ingresso libero. Sarà visitabile il progetto collettivo «Proprietà privata» dedicato al tema del corpo, dei diritti umani, della dittatura della medicina, della oggettificazione dei corpi maschili e femminili. Artisti partecipanti: Angela Catucci, Aurelio Paolino, Belinda Biancotti, Chantal Invernizzi, Chiara Mannarà, Duo Adma (Adriana Giannini e Mariano Paternoster), Giulia Consorti, Giuse Iannello, Graziella Romeo, LABEN, Ljdia Musso, Maria Gvardeitseva, Matteo Verre, Nadzeya Naurotskaya, Nelya Akimova (NELYA-NAKI), Rodika Ioniak, Pier Luigi Teani, Veronica Gresia, Wanling Mo.

Domenica 9 giugno:

Ore 10- Arsenali Repubblicani- Apertura fino alle 20, ingresso libero.

Ore 18.30-20 Ars cafè (Corso Italia) Laboratorio Paint & Wine, i partecipanti potranno dare sfogo alla propria creatività dipingendo con la guida di un esperto, mentre sorseggeranno un buon calice di vino o un cocktail.

Il Manifesto

La firma è di Jacopo Ascari, fondatore di Atelier Ascari, studio di illustrazione a Milano. L’Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus specifico nei settori Moda, Luxury, Architettura e Design. Al centro del suo lavoro un’attenzione specifica al tema della rappresentazione della città, dell’architettura, del progetto di Moda e della Bellezza, sempre orgogliosamente “massimalista” e barocco.

La curiosità

Cristina Licari Beauty è il primo centro estetico ecosostenibile in Italia e durante la Pisa Art Week proporrà uno smalto rosa dedicato alla manifestazione, oltre a trattamenti “ad hoc”.

L’anteprima

Nello spazio degli Arsenali Repubblicani ci sarà anche un angolo dedicato al design (grazie agli allestimenti firmati Mobilcasa), filo conduttore che sarà al centro della terza edizione (2025) di Pisa Art Week.

Il circuito alberghiero

Durante i tre giorni di Pisa Art Week gli hotel del circuito Federalberghi Confcommercio Pisa offriranno sconti e tariffe speciali.

Last modified: Giugno 3, 2024