850esimo anniversario della Torre: la presentazione degli eventi

PISA – Iniziati lo scorso 9 agosto 2023 in occasione dell’850esimo anniversario della posa della prima pietra nella costruzione della Torre Pendente, i festeggiamenti entrano nel vivo in questi ultimi due mesi che concludono un anno di cerimonie, come illustrato la mattina di lunedì 3 giugno 2024 presso l’Auditorium del Museo dell’Opera del Duomo, alla presenza del Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Dr. Andrea Maestrelli e del Sindaco di Pisa Michele Conti.

di Giovanni Manenti

Il Primo cittadino ha formulato i saluti istituzionali, sottolineando come: “gli 850 anni dalla posa della prima pietra che dettero inizio ai lavori di costruzione della Torre Pendente rappresentino una data importante, con i relativi festeggiamenti iniziati lo scorso 9 agosto e che si concluderanno quest’anno in pari data e per i quali come Amministrazione Comunale abbiamo fatto la nostra parte, con anche la scorsa settimana ad aver organizzato la visita delle Delegazioni di cinque città – Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina) – gemellate con la nostra, oltre a Saint Tropez legata da un patto di amicizia, che hanno potuto apprezzare, alla presenza altresì di tanti ragazzi delle Scuole Pisane, la bellezza della nostra Torre e di Piazza dei Miracoli tutta, riconoscendone la magia con questo Campanile che svetta in mezzo agli altri Monumenti, tanto da essere uno dei più famosi al Mondo“.

Da parte sua, il Presidente dell’Opera della Primaziale Dr. Andrea Maestrelli ha tenuto a ricordare: “E’ stato preparato un programma di eventi molto intenso, in quanto come Opera della Primaziale crediamo molto nel percorso di valorizzazione dei nostri Monumenti e del complesso museale, ragion per cui il corrente mese di giugno 2024 rappresenterà la parte principale delle celebrazioni, ma desidero richiamare l’attenzione anche sulla parte conclusiva di questi festeggiamenti, in particolare per quanto concerne il prossimo mese di luglio, dove avremo la rivisitazione di una Manifestazione quale “Musica sotto la Torre” che in passato veniva svolta e che abbiamo recuperato con grande entusiasmo, oltre ad una Conferenza in Cattedrale sul tema “Scienza e Fede” con la partecipazione del Card.

José Tolentino de Mendonça e del Prof. Riccardo Zucchi Rettore dell’Università di Pisa. A seguire, il 19 luglio“, conclude Andrea Maestrelli, “si svolgerà una splendida serata con delle letture dal Campanile da parte di un artista strepitoso quale il celebre attore Toni Servillo, mentre il percorso delle celebrazioni si chiuderà il 9 agosto con l’esibizione del Tenore Francesco Meli, desiderando peraltro evidenziare come stiamo valutando di replicare quanto organizzato in occasione dell’inaugurazione dei citati festeggiamenti,, ovvero ricercare una partecipazione massima di pubblico mediante l’apertura gratuita allo stesso dei nostri Monumenti e della nostra Piazza“.

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2023

1) Inaugurazione in data 9 agosto con il concerto di pianoforte, posizionato sul sagrato della Cattedrale (di fronte alla porta di San Ranieri) del musicista Ramin Bahrami aperto a tutta la cittadinanza, con contemporanea illuminazione del Campanile e proiezione del logo dell’850° sul muro esterno del Museo dell’Opera ed apertura gratuita di tutti i monumenti della Piazza del Duomo tranne Campanile perché illuminato e non visitabile per motivi di sicurezza;

2) Nel programma della manifestazione musicale Anima Mundi 2023, prima dei concerti serali del 9,16, 22, 28 settembre sono stati realizzati nel Campanile dei momenti musicali con la presenza di ottoni e percussioni.

3) Mostra organizzata dal Museo della grafica dal titolo “Towers” dell’architetto e progettista Sergei Tchoban, inaugurata il 10 novembre 2023 e conclusa il 25 febbraio 2024.

4) Convegno presso l’Auditiorum Toniolo dei gestori delle cattedrali europee dal titolo “L’equilibrio tra conservazione e spiritualità” (16/17 novembre).

5) Commemorazione del prof. Michele Jamiolkowski avvenuta il 16 dicembre presso il Museo dell’Opera del Duomo.

Inoltre è stato realizzato e presentato alla città in data 4 dicembre un albero di Natale dedicato all’850° del Campanile da parte della Fondazione Pisa.

ATTIVITA’ DA ORGANIZZARE NEL 2024

1) Il 3 e 4 giugno presso la sala Pio X del Palazzo Arcivescovile, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ambito territoriale per la Provincia di Pisa, concluderà il progetto, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie della provincia denominato “RACCONTA LA TORRE”, dove verranno esposti diversi elaborati svolti appunto dai ragazzi.

2) Il 5 giugno al Cineclub Arsenale verrà proiettato il film “È viva la Torre di Pisa”; di Daniele Segre, introdotto da Sandra Lischi ed Emanuele Segre. Il film che prende come scansione temporale il passaggio delle stagioni e come partitura letteraria e narrativa alcune notazioni di illustri viaggiatori, si confronta con la celebre piazza del Duomo a Pisa come crocevia di popoli e rappresenta la sua babele linguistica come simbolo di pace e incontro fra le genti. Il suo clima sereno, allegro, ammirato e divertito diventa testimonianza di una convivenza possibile e di una realizzabile armonia. Lontano da un classico impianto documentaristico come dalla dimensione illustrativa e didascalica, il film vuole restituire e potenziare l’eco di una creazione artistica nota nel mondo intero, dimostrandone il carattere.

3) Dal 12 giugno al 31 luglio si terrà la mostra dal titolo “Stregato dalla Torre – Pisa nella collezione di D.I Malkov, il Campanilista Moscovita”, proposta dall’Università di Pisa, in collaborazione con la Società Storica Pisana, presso il Cortile del Palazzo La Sapienza,

Università di Pisa, Curatori: Dott.ssa Antonella Magliocchi (Unipi), Prof.ssa Gabriella Garzella (SSP), Prof.ssa Chiara Bodei (Unipi) e Prof. Paolo Mancarella (Unipi).

4) Dal 15 giugno al 30 settembre nei locali del Palazzo dell’Opera in Piazza Duomo sarà organizzata la mostra curata dal prof. Stefano Renzoni, dal titolo “La Torre allo specchio. Le molte vite del Campanile del Duomo di Pisa”. L’idea è quella di rappresentare il Campanile attraverso un racconto di opere, immagini, restauri, stampe, fotografie del monumento nel corso dei secoli, il cui primario intento sarà quello di dare chiarezza al visitatore che la Torre di Pisa è il Campanile della Cattedrale. Se fino al XVII secolo la Torre è solitamente raffigurata come parte di un tutto, posta cioè nei pressi del Duomo e dunque identificata come Campanile, architettura che scandisce le ore liturgiche e segna gli appuntamenti degli uomini verso Dio, a partire dal XVIII secolo la Torre sempre più spesso viene raffigurata isolata, separata dal resto degli edifici ecclesiastici. Si è trattato di una sorta di laicizzazione della percezione dell’edificio, che non per caso ha coinciso con la larga diffusione del fenomeno del Grand Tour. Fenomeno che, in qualche modo, ha anticipato ciò che il turismo ha comportato per i luoghi d’arte e di fede, le cui leggi hanno portato un’ulteriore trasformazione dei modi d’interpretazione dell’architettura pisana, trasformandola da Campanile a Torre, da Bell Tower a Leaning Tower. Trasformata in feticcio, in icona autoreferenziale, la Torre di Pisa viene interpretata oggi come immagine della città, ma anche come immagine simbolo dell’Italia nel mondo, mostrando così una forza comunicativa davvero sorprendente.

5) Il 25 giugno nel ridotto del Teatro Verdi verrà presentato “Gioco parallelo: la Torre pendente di Mino Trafeli”, documentario che racconta la storia del Carnevale del 1981, realizzato con il supporto di Cineclub Arsenale. Partendo dal bozzetto di Mino Trafeli, si ripercorre la storia della Ragione insidiata, il programma di spettacoli e varietà organizzati dal Teatro di Pisa e dal Comune per il Carnevale del 1981. Il racconto di questa incredibile ed epocale pagina di storia cittadina che operò uno spettacolare travestimento urbano e coinvolse i più importanti luoghi e simboli di Pisa, tra i quali appunto il Campanile pendente, sarà proposto al pubblico attraverso la proiezione di un filmato con Mino Trafeli al lavoro per la costruzione della Torre, girato allora in presa diretta e ora montato e prodotto dal Cineclub Arsenale con la voce di Roberto Scarpa, e le testimonianze di alcuni protagonisti.

6) Nei giorni del 3-5-10-12 luglio si svolgerà la manifestazione “Musiche sotto la Torre” nel Chiostro del Museo dell’Opera con il seguente programma:

– Estro-Orchestar con Chiara Morandi violino “Le otto stagioni” musiche di Antonio Vivaldi-Astor Piazzolla.

– Vivacidade Trio, musiche di Rossini, Bellini, Tarrega, Albeniz, Piazzolla, Morricone.

– Trio Kanon, musiche di L.V. Beethoven, F.Mendelssohn.

– Simona Molinari che in data 7 marzo u.s. è stata insignita del prestigioso Callas Tribute Prize di New York, un riconoscimento internazionale dedicato a Maria Callas.

7) Il 16 luglio si svolgerà un incontro in Cattedrale “Scienza e fede” con la presenza del Card. José Tolentino de Mendonça e del prof. Riccardo Zucchi Rettore dell’Università di Pisa.

8) Il 19 luglio si svolgerà una lettura dal Campanile (con possibile accompagnamento musicale), da parte dell’attore Toni Servillo di passi letterari riferiti al Campanile e alla Piazza del Duomo.

9) Il 9 agosto concerto di chiusura sul sagrato della Cattedrale con uno dei tenori più affermati e richiamati nel mondo, il tenore Francesco Meli accompagnato al pianoforte dal Maestro Davide Cavallini, iniziativa aperta gratuitamente alla città e contemporaneamente sarà illuminato il Campanile oltre che programmato un possibile ingresso gratuito dei monumenti/musei della Piazza del Duomo, probabilmente con una forma di contingentamento per non avere un’eccessiva affluenza.

