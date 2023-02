Pisa – SudTirol 0-1. Basta un gol di Belardinelli ai ragazzi di mister Bisoli

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa SC

PISA – Un gol di Belardinelli in avvio di partita decide la sfida tra Pisa e Sud Tirol. La formazione di Bisoli espugna l’Arena e bissa il successo ottenuto nella gara di andata. I nerazzurri subito sotto non riescono a reagire e complice anche una giornata non proprio fortunata, sono costretti a cedere il passo.

dì Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo sceglie De Vitis al posto dello squalificato Marin. Davanti a Nicolas ci sono Barba e Rus con Esteves e Beruatto esterni di difesa. Sulla linea mediana spazio a Nagy e Tourè con Morutan alle spalle del duo d’attacco formato da Moreo e Gliozzi. Il SudTirol risponde con un 4-4-2. Davanti a Poluzzi c’è Masiello e Zaro con Cerri e De Col esterni. Centrocampo con l’ex Siega, Casiraghi, Belardinelli e Tait. Davanti la coppia Rover e Odogwo.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, SudTirol in completo bianco. Morutan ci prova subito dal limite, sinistro altissimo. Risponde il SudTirol con un tiro cross di Masiello che termina però sul fondo. Pisa all’attacco con Nagy che converge al centro e fa partire il sinistro che termina fuori. Al 10’ Rus concede il corner ad Odowgu. Dalla bandierina va Casiraghi al centro dell’area Belardinelli anticipa tutti e deposita alle spalle di Nicolas: 0-1. Arena gelata e SudTirol avanti. La risposta del Pisa è in una occlusione di Morutan deviata in angolo da Poluzzi. Sul traversone teso di Morutan dalla sinistra poco dopo la difesa alto atesina spazza l’area di rigore. Il Pisa attacca costantemente nella metà campo ospite, ma non riesce a trovare sbocchi. Ci prova Moreo con il destro dopo uno scambio con Gliozzi poi è la volta di Rus dalla distanza con un destro che si perde alto sopra la traversa. Nel finale di primo tempo gli animi si scaldano per alcune decisioni dell’arbitro Piccinini di Forlì con un D’Angelo molto nervoso in panchina. Un solo minuto di recupero assegnato in un primo tempo dove si è perso parecchio tempo. La prima frazione si chiude comunque con il SudTirol in vantaggio ed i fischi dell’Arena a Piccinini.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio al ritorno in campo rispetto agli schieramenti iniziali. Il Pisa parte subito all’attacco. Ci prova subito Morutan con palla che termina alta sopra la traversa. Doo appena cinque minuti nel Pisa fuori De Vitis e Toure dentro Gargiulo e Matteo Tramoni. Dalla distanza ci prova subito Gargiulo, il suo sinistro però termina alto. Gliozzi si conquista una punizione dal limite, Siega finisce nella lista dei cattivi. La punizione di Rus è quasi perfetta con Poluzzi che devia prima sul palo e poi sulla traversa. L’Arena grida al gol ma dopo un controllo al Var si prosegue sullo 0-1. Girandola di cambi. Dentro Masucci e Mastinu. Ci prova ancora Gargiulo da azione d’angolo: palla alta. Poi è la volta di Mastinu che entra in area da sinistra il suo tiro però viene deviato in angolo. Il Pisa in forcing ci prova con una punizione mancina di Morutan bloccata da Poluzzi. D’Angelo inserisce Lisandru Tramoni per Beruatto. Nel Sud Tirol altri due cambi. Sono sei i minuti di recupero, ma il Pisa non riesce ad arrivare al pareggio.

PISA – SUDTIROL 0-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Barba, Rus, Beruatto (83’ Tramoni L.), De Vitis (50’ M. Tramoni) Nagy (73’ Mastinu) Tourè (50’ Gargiulo) Morutan; Gliozzi, Moreo (70’ Masucci) A disp. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Hermannsson, Zuelli, Sussi, Calabresi. All. Luca D’Angelo



SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cerri, Masiello, Zaro, De Col; Casiraghi (88’ Vinetot) Belardinelli, Siega (63’ Carretta), Tait; Rover (62’ Larrivey), Odogwo (74’ Eklu). (88’ Fiordilino). A disp. Minelli, Dregan, Berra, Cissè, Pompetti, Giorgini, Schiavone. All. Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Miele – Vono). Quarto uomo: Sacchi. VAR: Di Martino. AVAR: Colombo.

RETI: 11’ Belardinelli (S)

NOTE: giornata soleggiata. Ammoniti Siega (S), Larrivey (S), Carretta (S), Rus (P), Gliozzi (P), Poluzzi (S), Mastinu (P). Belardinelli (S). Angoli 6-6. Spettatori 7.323. Rec pt 1’, st 6’.

Last modified: Febbraio 4, 2023