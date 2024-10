Pisa sostiene la Giornata Mondiale della Salute Mentale con eventi e iniziative

Scritto da admin• 6:36 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale illuminando di verde l’edificio comunale in Piazza XX Settembre e patrocinando le iniziative organizzate dall’Alba Associazione.

Il 10 ottobre ci sarà una marcia cittadina, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, per sensibilizzare sul tema.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda presso il Polo Piagge, con esperti del settore e rappresentanti istituzionali, per discutere dei diritti legati alla salute mentale e della necessità di maggiori risorse per i servizi socio-sanitari.

FOTO TRATTA DA https://www.regione.toscana.it/regione/giunta

Last modified: Ottobre 8, 2024