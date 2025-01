Pisa si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: eventi, celebrazioni e la cronometro Lucca-Pisa

Written by admin• 2:02 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Pisa si prepara a ospitare la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro Lucca-Pisa, il 20 maggio. Il Comitato organizzatore è già al lavoro, con eventi in programma dal 29 gennaio. La presentazione ufficiale, avvenuta questa mattina, ha visto la partecipazione del sindaco Michele Conti, dell’assessore allo sport Frida Scarpa, del presidente dell’Opera Primaziale Pisana Andrea Maestrelli, e di altri esponenti locali.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di riportare il Giro a Pisa, non solo come evento sportivo, ma come un’opportunità per la promozione del territorio. L’assessore Scarpa ha evidenziato che questa cronometro, l’unica tappa del Giro a Pisa, rappresenta un’occasione unica per valorizzare la città e il suo tessuto imprenditoriale. Le iniziative collaterali, tra cui l’illuminazione della Torre il 29 gennaio, sono già in fase di preparazione.

Il percorso in città sarà lungo viale Condotti, via Calcesana, via Garibaldi, attraversando l’Arno per arrivare in piazza del Duomo. Un evento che celebra anche i 100 anni dal primo passaggio del Giro a Pisa, con un contest fotografico che raccoglierà immagini storiche del Giro in città. Una mostra esporrà le foto selezionate.

Il 29 gennaio, a 100 giorni dal Giro, si terrà una cerimonia con l’illuminazione rosa della Torre e la partecipazione di campioni del ciclismo.

Last modified: Gennaio 17, 2025