Pisa Sc, è iniziata la settimana: venerdì c’è il Perugia

Pisa SC

PISA – Consueta seduta di inizio settimana aperta al pubblico per il Pisa Sporting Club.

I Nerazzurri hanno infatti iniziato domenica 19 febbraio la marcia di avvicinamento al match con il Perugia in programma venerdì (ore 20.30) all’Arena Garibaldi con un allenamento pomeridiano al “Cetilar” di San Piero a Grado seguito a bordo campo da un nutrito numero di tifosi che hanno scelto di vivere questa domenica senza gare ufficiali comunque al fianco del Pisa Sporting Club.

Riscaldamento e poi lavoro sul campo con un programma ovviamente differenziato per i calciatori scesi in campo venerdì scorso contro il Venezia; e alla fine il solito spazio dedicato al contatto diretto con i tifosi per autografi e foto di rito.

Da lunedì a giovedì i nerazzurri continueranno ad allenarsi a San Piero con sedute singole giornaliere. Venerdì mattina trasferimento all’Arena per la rifinitura pregara.

