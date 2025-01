Pisa – Salernitana 1-0. Moreo decide una gara sofferta. Pisa in dieci dal 14′ conquista tre punti pesantissimi

Written by Antonio Tognoli• 2:15 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Un Pisa super ridotto in dieci dal 14′ del primo tempo batte la Salernitana per 1-0 e si porta a meno due dalla capolista Sassuolo e stacca ancora a più cinque lo Spezia. Gara iniziata bene ma poi purtroppo l’espulsione di Marin (rosso diretto) ha complicato il match dei nerazzurri che comunque sono riusciti a portare a casa i tre punti. Nella ripresa Moreo risolve il match con una deviazione sul secondo palo dando tre punti importantissimi nella corsa promozione.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Inzaghi che deve fare a meno di Tramoni infortunati e Caracciolo appiedato dal giudice sportivo, decide di schierare dal primo minuto Lind e Meister adottando il solito 3-4-2-1. Davanti a Semper ci sono Bonfanti, Canestrelli e Rus. Sulla mediana Hojholt viene preferito a Piccinini al fianco di Marin. Angori e Tourè sono padroni delle fasce laterali con Moreo e Meister appena dietro l’unica punta Lind. La Salernitana di Breda schiera un 3-5-2. Christensen preferito all’ex Sepe che ha giocato la settimana scorsa contro la Reggiana. Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili formano la coppia a tre in difesa. Ghiglione (all’ultimo momento prende il posto di Stojanovic) e Njoh sono schierati sugli esterni. Girelli, Amatucci e Tongya sono schierati sulla linea mediana. Verde e Cerri sono le due punte di movimento. Poco prima dell’inizio del match Matteo Tramoni viene premiato come miglior giocatore della serie B del mese di dicembre alla presenza del presidente Giuseppe Corrado e del patron Alexander Knaster.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Salernitana con la seconda maglia con bordature granata. Il primo pallone della partita è del Pisa. Inizia in attacco la squadra di mister Inzaghi. Solito pressing alto e tanto movimento. Marin a centrocampo la fa da padrone e costringe subito al fallo Ghiglione che dopo cinque minuti si becca il giallo. Il Pisa fa la partita. Ma al 14′ Pezzuto richiamato al Var espelle Marin per una gomitata a Tongya a palla lontana. Pisa in dieci tra le proteste di Inzaghi e tutta la panchina. La gara con i nerazzurri in dieci cambia volto. Ghiglione prova il tiro al volo che termina alto. Inzaghi richiama Meister ed inserisce quantità con Abildgaard. Pisa in difficoltà. Moreo però ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta, ma viene messo giù, per Lochoshvili però è solo giallo. Niente di fatto però sulla punizione susseguente. La difesa campana spazza via. Il Pisa nonostante l’inferiorità numerica continua a giocare alla pari. Tongya fischiatissimo ad ogni sua iniziativa da tutta l’Arena. Il Pisa continua a portare pressing. La Salernitana si affaccia dalle parti di Semper, ma il Pisa è attento. Moreo fa un gran lavoro di cucitura tra centrocampo ed attacco recuperando un gran numero di palloni, uno dei quali prova a servirlo in verticale verso Lind che però non capisce le intenzioni del compagno e l’azione sfuma. Il primo corner del match arriva al 39′. Canestrelli prova lo stacco ma viene anticipato da un non nulla. Sul traversone di Hojholt da destra, Touré e Moreo cercano entrambi la rovesciata dandosi noia a vicenda. Il Pisa insiste nel suo attacco. Lind e Moreo scambiano bene al limite, il numero 32 però calcia debolmente a lato con Christensen sulla traiettoria. Sono due i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. La Salernitana prova ad affacciarsi in avanti, ma il Pisa controlla la situazione ed in inferiorità numerica dal 14′ va al riposo sullo 0-0. Fischiatissimo l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

IL SECONDO TEMPO. Doppio cambio nella Salernitana ad inizio ripresa. Il Pisa inizia subito all’attacco. Girelli finisce nella lista degli ammoniti per un fallo da dietro su Lind che aveva recuperato palla. Il Pisa passa al minuto 56: rImessa lunga con la spizzata di Abildgaard per Moreo che, sul secondo palo, insacca: 1-0. Pisa in vantaggio. Esplode di tifo l’Arena con il Pisa che sotto di un uomo si ritrova addirittura avanti. La Salernitana però reagisce subito e va alla conclusione con Cerri, ma Semper è attento. Veemente è la reazione della Salernitana. Rus ferma Cerri e si prende il giallo. Nel frattempo dopo il gol di Moreo nella Salernitana era entrato Verde per Raimondo. La Salernitana si fa sotto. Ghiglione serve Cerri che non ci arriva. Poco dopo è Raimondo a centrare l’esterno della rete con Semper sulla traiettoria. Il Pisa soffre. Inzaghi richiama Lind e Rus ed inserisce Piccinini e Calabresi. Ma è la Salernitana a farsi ancora pericolosa con Raimondo (in dubbio fuorigioco) che a tu per tu con Semper manda a lato di un soffio. Gioco spezzettato, il Pisa inizia a sentire la stanchezza per l’uomo in meno. Tourè recupera una gran palla sulla destra e avvia un contropiede che Piccinini e Moreo non riescono a finalizzare. Ma in dieci è ancora il Pisa a fallire il raddoppio al minuto 76 con Piccinini. La sua prima conclusione è respinta dal portiere, la seconda in diagonale termina a lato di un soffio. Nel frattempo al minuto 77 Breda si gioca la carta Torregrossa che rileva Amatucci. A questo punto la Salernitana è in campo con tre punte per provare a pareggiare il match. Ma è ancora Moreo a conquistare un corner attorniato da quattro giocatori. Corner senza esito, ma Pisa che si rende pericoloso nonostante l’inferiorità numerica. Nel frattempo Inzaghi inserisce il nuovo acquisto Sernicola in luogo di uno stanchissimo Hojholt che ha ben figurato, mentre uno stanchissimo Moreo fa posto a Jan Mlakar. Ultimi minuti di sofferenza per il Pisa. Raimondo stoppa e calcia alto, ma il gioco era fermo per fuorigioco. Semper spinto durante una uscita alta, fallo in attacco per Salernitana che spinge alla ricerca del pari. Sono tre i minuti di recupero assegnati da Pezzuto in questo finale di partita.

PISA – SALERNITANA 1-0

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Canestrelli, Rus (70′ Calabresi); Angori, Hojholt (83′ Sernicola), Marin, Tourè; Moreo (83′ Mlakar), Meister (20′ Abildgaard); Lind (70′ Piccinini). A disp. Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Arena, Morutan. All. Filippo Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): .Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Girelli (58′ Caligara), Amatucci (77′ Torregrossa), Tongya (46′ Reine-Adelaide), Njoh (46′ Jaroszynski); Verde (58′ Raimondo), Cerri. A disp. Sepe, Corazza, Stojanovic, Guasone, Bronn, Hrustic, Soriano. All. Roberto Breda

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce (Ass. Mastrodonato-Niedda). Quarto ufficiale: Pacella. VAR: Gariglio. AVAR: Di Vuolo.

RETI: 56′ Moreo (P)

NOTE: giornata fresca, terreno in perfette condizioni. Angoli 4-3. Ammoniti Ghiglione, Lochoshvili, Girelli, Ferrari (S); Rus (P). Espulso 14′ Marin (P). Rec pt 2′; st 3′. Spettatori circa 9.000

Foto Roberto Cappello

